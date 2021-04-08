大举推进网上购物，Snap 收购线上购物应用 Screenshop

北京时间 4 月 8 日上午消息 据报道，据两名知情人士透露，Snap 正计划大举推进网上购物，推出 Snapchat 应用的一项新功能，将根据用户上传到这款即时通讯应用上的照片，为用户推荐可购买的衣服。

两位知情人士透露，为了帮助开发这一功能，Snap 去年秋天收购了购物应用 Screenshop 背后的初创公司 Craze。Screenshop 使用软件在用户手机上传的截图中检测服装和家具。这样就很容易在网上买到这些物品或与之相似的物品。

Snap 计划在 5 月底举行的年度开发者大会上宣布这一电子商务举措，推出新的购物推荐功能，该功能将主要支持用户在 Snapchat 的“记忆”(memory) 中访问，用户可以在这里收集照片和视频，以便稍后查看。自疫情爆发以来，疫情大大加快了网上购物的增长，这一举措突显出 Snap 已将商业置于更优先的地位。

与此同时，苹果和谷歌即将改变隐私，这将使 Snapchat 等应用更难追踪它们提供的广告是否会转化为用户在其他网站上的购买行为。这导致 Facebook 等大型科技公司也开始在自己的应用程序中加大购物力度。

Screenshop 目前仍可单独下载，尚未公开披露属于 snap 所有。它通过将用户送到在线零售商完成购物后赚取销售提成来赚钱。Snap 还将通过“记忆”功能引导用户在零售商网站上购物。但知情人士说，该功能短期内不太可能显著提振公司收入。

一位了解 Snapchat 想法的人士表示，通过增加无需离开 Snapchat 应用就能完成购买的功能，以及将购物功能与面向广告商的更广泛系统整合起来，该公司最终可能会看到其对收入更大的影响。这种组合可以让各大品牌在单一界面中轻松添加和管理它们的购物目录。如果 Snapchat 最终成为用户的购物目的地，这可能会提高推广产品的广告效果。

Screenshop 于 2017 年底首次发布。刚推出时，Craze 的高管表示，该应用可以识别并提供链接，购买 400 多个品牌的 1000 万件产品，其中包括萨克斯第五大道精品百货店 (Saks Fifth Avenue) 和英国最大的时尚购物平台 ASOS。他们将这款应用描述为“时尚界的 Shazam”—— 这是一款音频应用，现在由苹果公司所有，它可以通过收听歌曲的片段来识别歌曲的名称。

这一计划的发布将是 Snap 迄今为止为帮助其用户所做的最大努力。全球每天有超过 2.65 亿用户使用这款应用，通过 Snapchat 在线购物。

几年前，Snapchat 开始在应用程序内展示以公司为主题的商品，比如幽灵毛绒玩具和咖啡杯，上面有可定制的专属表情化身，不过这些功能并不突出。最近，Snapchat 开始尝试发行限量版街头服饰。它还让服装制造商 Ripndip 等少数品牌在自己的 Snapchat 主页上开设永久性店面。

Snap 也展示了与上个月收购的 Fit Analytics 公司进行商务合作的兴趣。Fit Analytics 是一家拥有 100 名员工的柏林创业公司，该公司还开发了在照片中识别衣服的方法，并致力于机器学习技术来帮助购物者在购买衣服和鞋子前找到合适的尺寸。这也显示了其对商业的兴趣日益增长。Snap 发言人拒绝对此事发表评论。

虽然 Snap 多年来一直涉足商业领域，但尚未成为这一领域的主要参与者。相比之下，Facebook 及其子公司 Instagram 已经争相打造购物功能，吸引品牌。Facebook 首席执行官马克・扎克伯格最近表示，这两款应用的商店总数已经超过了 100 万个。

没有消息证实 Snap 收购 Craze 花费多少钱，不过这可能是一笔相对较小的交易。PitchBook 数据显示，这家初创公司只有不到 12 名员工，融资总额不到 500 万美元。根据移动应用研究公司 Apptopia 的数据，这款应用迄今为止的下载量已达 400 万次左右，美国是其最大的市场。

在今年 2 月的一次投资者展示大会上，Snap 的高管们谈到了商务对该公司日益增长的重要性，宣布公司已经在 Snapchat 上与 30 多个品牌测试了增强现实功能，这些功能让人们虚拟试穿设计师的鞋子和化妆品等物品。

“我们看到，电子商务在过去 9 个月的增长速度超过了此前 9 年，”Snap 首席商务官耶雷米・戈尔曼 (Jeremi Gorman) 在投资者大会上说，“这些习惯会一直延续下去。”