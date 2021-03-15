市场监管总局：今年将制订网络交易平台责任清单

IT之家 3 月 15 日消息 据新华社报道，市场监管总局今年将制订网络交易平台责任清单，加快推进全国网络交易监管平台建设。

市场监管总局网监司副司长韦犁介绍，为集中清理整治网络市场突出问题、维护网络市场良好环境，今年市场监管总局将采取更有力的监管手段，部署开展一系列行动：

制订网络交易平台责任清单，厘清平台责任边界，加强对平台企业履行主体责任的监管，进一步压实平台责任。探索对平台企业履行主体责任情况开展评估。

制订实施《网络交易监督管理办法》。在研究把握网络交易发展新趋势新动态，广泛听取广大消费者、电商平台企业、平台内经营者、行业组织、专家学者和相关部门意见的基础上，完善电子商务法配套制度措施，细化规范网络交易行为、维护公平竞争网络交易秩序、压实平台主体责任、保障消费者权益等一系列具体制度规则，为监管执法提供更加细密、更加有力的法制支撑。

加快推进全国网络交易监管平台建设。市场监管总局将开展网络交易监测信息分发系统建设，启动全国网络交易监管平台建设，实时汇集全国网络交易监测信息，实现监管部门和平台企业间、网店所在地和平台所在地的协查，加强跨地域协同监管。

坚持问题导向，加大网络交易突出问题的执法力度，查处一批大案要案和典型案件，并及时向社会公布，发挥 “以案释法”的作用，形成强有力的震慑。加强对网售 “特供”“专供”商品的常态化监测监管，突出重点开展网络交易专项整治。

围绕 “双品网购节”“双 11”等重要集中促销时间节点和关系民生的重要商品和服务领域，适时开展行政指导工作，督促网络交易平台落实法定责任，规范经营行为。

韦犁还称，要增强广大网络市场主体的法律认知，提高守法意识，自觉合规经营。

IT之家了解到，去年 10 月至 12 月，市场监管总局联合网络市场监管部际联席会议各成员单位部署开展 “网剑行动”。专项行动期间，各地市场监管部门网上检查网站、网店 437.64 万个次，实地检查网站、网店经营者 25.17 万个次，删除违法商品信息 23.39 万条，责令整改网站 2.31 万个次，提请关闭网站 2774 次，责令停止平台服务的网店 6665 个次，抽查核实平台内经营者主体信息 11.69 万个次，查处违法案件 19976 件，罚没款 5.43 亿元。