乐图发布专业录音机 PAW 1：AI 智能降噪 1999 元起，麦克风需单独选配

IT之家4月8日消息 今日国内厂商乐图（Lotoo）正式发布了 PAW 1 专业录音机。这款产品体积小巧、采用 2×AA 电池供电，可选配大尺寸 X-Y 型麦克风。

这款产品机身小巧，仅重 87.2g，机身背面具备 1/4 螺口，便于安装在相机、录音挑杆等设备上，可用于专业采访、视频录制、VLog 录制、直播等用途。参数方面，产品内置德州仪器（TI）高性能专业 DAC 解码芯片。录音机选配 LM-180A 外置麦克风，支持 96kHz 24bit 规格立体声录音，使用本机内置麦克风可录制 48KHz 24bit 单声道音频。放音方面，支持 192KHz 24bit PCM、DSD 128 解码。此外，产品内置乐图自研 PMEQ/ATE 音效。

乐图此款录音机可以使用手机 App 进行控制，全面操控录音以及播放参数。录音模式提供预录音、AGC、VOR、变速不变调、Mark 点等专业功能，HiFi 播放功能支持专辑封面显示、收藏、创建播放列表等。除此之外，产品具有低切降噪以及 AI 智能降噪功能。提供三档降噪模式，保证录音效果，降低后期处理难度。

录音场景方面，产品提供会议 / 专业采访 / 现场 / 直播 / 课堂 / 音乐录音 / 自然录音 / 博客 / 专业录音多种模式。

IT之家获悉，乐图 PAW 1 产品具备 USB-C 接口，可充当 USB 外置麦克风，支持 Windows 以及苹果电脑、安卓、等设备，无需安装驱动。

为了保证录制过程不受打扰，乐图 PAW 1 专门定制了静音按键，机身内部具有特殊的降噪结构，采用航空铝合金一体化打造，耐用性强。产品具备 30 小时以上连续录制 / 播放性能，支持通过移动电源或充电器持续供电。一旦电池盖被打开，录音文件会自动保存，防止丢失。

产品参数：

乐图 LM-180A 麦克风参数：

IT之家获悉，乐图 PAW 1 产品价格信息如下：

PAW 1（64G）单机 ¥1999

PAW 1（256G）单机 ¥2999

X-Y 麦克风 LM-180A ¥999

监听耳机 LE-M1¥1499

多功能支架 ¥149

组合式收纳包 ¥199

套装价格：