罗德与施瓦茨推出频率高达 67GHz 的新款 ZNA 矢量网络分析仪（示波器）

4月8日消息 罗德与施瓦茨公司高端矢量网络分析仪 ZNA 家族增加两位新成员，频率范围分别达到 50 GHz 和 67 GHz。ZNA 的新机型拥有出色的射频性能、独特的硬件架构及创新性的全触控操作模式，主要应用领域包括信号完整性测量、 航空航天与国防领域及 5G 元器件和模块测量。

罗德与施瓦茨公司两年前发布世界首款全触控操作模式的矢量网络分析仪 ZNA 之后，于 2021 年 4 月 7 日，在德国慕尼黑连发两款新品，ZNA 矢量网络分析仪家族产品再次得到扩充。

R&S ZNA 拥有出色的射频性能、极宽的动态范围、超低的迹线噪声和友好的全触控操作界面。ZNA 采取独特的硬件平台设计，配置四路全相参的内部信号源，另外，可配置第五路信号源，可作为第二路内置本振信号，也可以作为混频器测试中的附加信号源使用。仪表内置八路可以并行测试的测量接收机，该硬件架构是满足器件及模块高难度测量的理想之选。

R&S ZNA 为高端研究和开发人员带来了很大的便利。50 GHz 和 67 GHz 的新款 ZNA 为航空和国防工业测量带来新的机遇，满足雷达测试、收发模块测试 、天线测量以及卫星下变频器特性测量等应用。R&S ZNA 具有脉冲信号产生和测量功能，同时还支持各种触发功能。R&S ZNA 支持硬件升级来增加更多功能，如直接源监测输出，即使在卫星下变频器等高增益设备上也可以进行准确的测量。

频率范围是 R&S ZNA 的一项明显优势，高端研发的差分信号完整性测量，频率可以达到 67 GHz，与罗德与施瓦茨毫米波变频模块配合，频率可以进一步的扩展。R&S ZNA 内部集成了去嵌功能 （ISD、SFD、DELTA-L 和 EZD），在高速信号传输 PCB 线路特性测试中，可以消除测试夹具以及输入输出引线等带来的影响。

R&S ZNA 频率完全覆盖 5G 频段，配合罗德与施瓦茨毫米波变频模块，频率可以覆盖 6G 频段，R&S ZNA 是满足未来需要的理想测试方案，并完成开发人员的有源及无源组件（低噪声放大器、滤波器、天线和混频器）的测试。R&S ZCxxx 系列毫米波转换器能够扩展频率范围到太赫兹（THz），提供高动态范围和高输出功率，满足半导体晶圆测试和 6G 研究中的器件及模块天线测量等需求。