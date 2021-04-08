DXOMARK 不是影像目标，小米 11 Ultra 副屏将支持视频 Vlog、超清预览等模式

IT之家4月8日消息 小米今日召开影像品鉴会，主题为《新界定 - 百年影像与十年科技的首次重逢》。小米于 3 月 29 日发布了安卓机皇小米 11 Ultra，安卓之光小米 11 Ultra 主打的也是巅峰影像。本次的小米的影像品鉴会也说明了小米向影像方面发展的目标。小米 11 Ultra 目前在 DxOMark 拍照项目得分为 143 分位列第一。

小米手机今晚公布了一些关于小米 11 Ultra 的解答，其中提到，“如何评价 DxOMARK？”“夜枭算法与传统超夜有何区别？”“小米影像的色彩风格是什么？”

小米表示，首先 DXOMARK 肯定不是我们的影像目标，它只是我们影像不断优化道路上的一个参考体系，我们最终的考官还是用户，用户也将成为我们去实现世界第一影像愿景的原动力。

小米影像从一开始就是要求追求色彩真实还原，当然如果一味不变的追求真实，可能会在一些特定场景下不够满足用户，比如拍美食，大家希望更有食欲感。所以对于特定场景的色彩风格，我们将会放在 AI 相机或是滤镜中去体现。

从技术原理上，夜枭算法是首次真正采用端到端的神经网络处理实现，传统超夜普遍为多帧降噪、补偿等，而夜枭采用 RAW 进 RAW 出的模式，在画面配准、色彩还原、降噪处理上面完全由神经网络完成。

目前夜枭算法仅存在于普通拍照模式下，未来我们也将引入到「夜景」模式。因为夜枭算法是在极低亮度环境下才会生效，也就是环境中不能有明显光源。这种场景可能非常极端，但却是我们对未来夜视成像仪最终落地的一次技术尝试。

IT之家获悉，小米 11 Ultra 的背屏会有多次迭代的功能升级，目前已经支持拍照预览，未来也将引入包括视频 Vlog 预览、人像、夜景、超清模式预览等。