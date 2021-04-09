华为将在全国 50 个城市建设 50 家线下全屋智能体验店

4 月 8 日晚间，华为计划在今年 8 月底之前，在全国 50 个城市建设 50 家线下全屋智能体验店，华为消费者业务 CEO 余承东表示。

华为昨晚举办“2021 春季华为全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会”，针对“全屋互联”、“全屋 AI”、“生态整合”三大影响行业发展和用户体验的挑战，创新性提出全屋智能理念，并发布系统级产品。

据了解，华为全屋智能以全屋智能主机为中央控制系统，具备稳定可靠的 PLC 全屋网络、高速全覆盖的全屋 WiFi，支持丰富的可扩展鸿蒙生态配置，对全屋环境、用户行为及系统设备等进行分布式信息处理和智能决策，给用户带来沉浸式、个性化、可成长的全场景智慧体验。

余承东表示，华为全屋智能提供了一站式 4S 服务，便捷购买、品质装修、快速响应、可维可测，为用户解决后顾之忧。施工过程高效透明，消费者在 App 上即可轻松查看，交房时 NFC 一碰交房，全屋配置轻松同步到手机上，更便捷，更有仪式感。同时配套售后和日常维护，如某家电停止工作，系统会从插座、布线、开关等多方面分析，第一时间找到故障；针对客户疑问提供 7x24 小时热线服务，遇到问题工程人员将会在 3 小时内上门解决。

“随着时间的推移，我们在全国主要城市都会建立多家华为全屋智能体验店，同时华为商城、京东和天猫的华为官方旗舰店都能购买。”他补充说。