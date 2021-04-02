王者荣耀艾琳重塑：“在逃精灵公主”，S23 后通过活动获取

IT之家4月2日消息 《王者荣耀》官方今日宣布，王者荣耀绝版英雄艾琳将迎来重塑，从官方说明来看，风格似乎类似于《英雄联盟》的虚空之女卡莎。

IT之家了解到，各位玩家在正式服 S23 赛季更新后通过完成游戏内挑战任务即可免费获取永久英雄艾琳；也可从商城上架的金币宝箱中抽取永久英雄艾琳，获取活动结束后将进入王者水晶商店。详细获取方式可关注官方公告。

【背景故事】艾琳是“神秘禁域”黄金森林的在逃精灵公主，是“荣光殿堂”日落圣殿的不速之客。

精灵族千百年封闭生活于黄金森林，以优雅舞蹈与信仰月桂圣树交流获得力量。精灵公主艾琳天性机灵活泼，对一切未知充满好奇心与探索欲，就连舞蹈都是不守规则随心而变。成年仪式前夕，艾琳决定打破族群禁令，逃去森林外的“危险古怪的人类世界”探险。

然而旅程却并没有想象中那样顺遂，人类对精灵同样存在“不详邪恶”的重重误解。越是未知，越是有趣，越是困难，越有斗志。屡败屡试中，艾琳发现人类并不像传说中那样凶恶，而她也终于找到了交流的方法——在以舞蹈表达情绪时，意外地获得了第一份理解与友谊。

艾琳以舞蹈为“语言”，继续这段探险之旅，与红头发双马尾的法师小女孩成为密友，给圣殿严肃守序的骑士团带来了诸多意外麻烦……



【形象设计】她拥有淡金色的长卷发，细长而尖的耳朵，纯真的蓝眼睛和月桂叶形状的半透明翅膀。其他设计元素也以代表“荣誉”的月桂叶为主，头顶的桂冠是精灵公主的象征；

脚环、腰饰等皆采用月桂纹样。森林里的精灵族习惯穿着华丽优雅的长裙，艾琳的衣着却整体采用贴身短裙、收束袖口、便于灵活飞舞与战斗的设计，在裙摆、肩带的细节处有很多不拘一格的俏皮剪裁，这是艾琳为了行动方便而自行剪裁改造的结果。

【玩法设计】围绕着随风舞动的精灵射手打造她的核心特色——对抗时以灵动舞姿在空中极速飞行，拉开身位保证安全的输出距离。

在对手的视角中，艾琳看似近在咫尺，却感觉遥不可及。作为精灵的艾琳，普攻以月桂叶为武器对敌人造成魔法伤害；法强越高，暴击率越高。

作为射手定位的艾琳，拥有灵动舞姿的她在游戏体验中更具趣味性与策略性：以退为进极限拉扯，以攻为守打出成吨伤害。

【获取方式】4 月 3 日至 4 月 7 日的活动期间，登录游戏即可获取艾琳祝福宝箱，必得英雄碎片 * 1 + 浓情玫瑰 * 1 + 钻石 * 15，还有一定几率获取艾琳的信物（正式服 S23 赛季更新后可使用获取永久英雄 - 艾琳）。