华为 P50 Pro + 将有望搭载华为液态镜头技术：较小长焦和微距镜头的统一

很早之前就有传闻称，今年上半年即将推出的全新华为 P50 系列旗舰将有望首发搭载液态镜头技术，然而该技术最终被不久前刚刚亮相的小米 MIX Fold 折叠屏手机抢先首发。不过现在有最新消息，近日有知名数码博主透露称华为 P50 同样将搭载液态镜头技术，并带来了该机相机上的更多细节。

据知名数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的华为 P50 系列旗舰（华为 P50 Pro+）也将搭载液态镜头技术并且已经测试了很久，同时该博主还表示，目前相关产业链的液态镜头配套方案大都是中长焦，做中间的衔接焦段也还不错，是较小长焦和微距镜头的统一。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的华为 P50 系列将依旧包含 P50、P50 Pro 和 P50 Pro + 三个版本，其中 P50 将采用微曲屏，P50 Pro 为瀑布屏，而 P50 Pro + 则为曲面屏，三者均将首次采用居中单挖孔的设计，这也是华为首款居中单挖孔屏旗舰机。配置上，华为 P50 系列按照惯例自然应该搭载最新的麒麟 9000L/9000E/9000 处理器。该机最大的亮点自然还是相机方面，将全系标配索尼独家定制 IMX800 传感器，拥有接近 1 英寸的超大底，这也是索尼有史以来最大底的传感器，能带来更加强劲的成像效果，同时搭配华为独特的 RYYB 排列，夜拍能力将再次升级。

据悉，全新的华为 P50 系列旗舰手机将有望被推迟至 5 月甚至 6 月才能与大家见面，相比传统光学镜头，液态镜头不仅能提升影像能力，同时还可降低手机重量，改善手机镜头凸起严重的情况，整个设计也可能会迈向新的台阶。更多详细信息，我们拭目以待。