拼多多否认与极兔速递有投资等特殊合作关系，“虚假发货免罚”不实

IT之家 4 月 9 日消息 据北京商报等报道，拼多多近日发布了《对 “极兔速递散发平台规则及同平台合作关系”不实消息的声明》。其中内容提及，近日平台接到部分商家反馈，极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中向商家传达 “拼多多订单使用极兔速递发货可以免除虚假发货相关处罚、被处罚机率低 “、“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等不实消息，对商家日常经营造成了一定干扰。

据了解，针对这种扰乱商家正常经营的行为，拼多多对极兔速递做出提高业务合作保证金处罚，并督促极兔总部规范网点及工作人员的不当行为。

该声明强调，《拼多多发货规则》目的是规范商家发货行为、保障消费者购物体验。春节期间同极兔速递开展的特约保障合作已于 2021 年 2 月 22 日结束，平台发货规则按照平台公布的统一标准执行，同商家发货选择哪家快递公司无关。

IT之家获悉，拼多多表示，拼多多坚持平台化经营，“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等为不实消息。对于极兔散发平台规则及双方合作关系不实消息的行为，根据平台合作协议约定，给予极兔速递提高业务合作保证金的处罚，并督促极兔总部于处罚下达之日起规范网点及工作人员的不当行为。

拼多多声明具体如下：