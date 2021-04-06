律师「砍价免费拿」未成功进而起诉拼多多，后者官方回应：活动真实，已送 709 万件

IT之家4月6日消息 据红星新闻报道，近日上海一位律师就因为在拼多多砍价但始终差 “0.09%” ，于是起诉拼多多。报道称，今年 3 月，上海律师刘宇航参加了拼多多 “砍价免费拿”活动，领取了一张 “超级免单卡”，按照平台提示的操作挑选了一款手机砍价。砍价期间，拼多多页面弹出 “你的进度领先 99. 99% 的用户”、“免费拿仅差百分之 0.09”、“预计再邀请 2 人，直接免费拿”等字样，刘宇航邀请多位好友砍价但差 “0.09%”可免费拿。随后，他在 “砍价免费拿”活动中又砍价了其他几款产品，邀请多名好友砍价，平台仍显示差 “0.09%”。

该律师认为，拼多多在提供网络服务时，违背诚实信用原则，使用虚假数据，隐瞒规则，利用人性的弱点让消费者完成拼多多设置的各种任务和购买付费服务，只为增加其 App 活跃数和收入，已构成欺诈且严重影响社会风气，便向法院递交了拼多多运营方网络侵权责任纠纷案起诉材料，2021 年 3 月 31 日上海市长宁区人民法院已对该起诉材料进行审查。

IT之家获悉，今天下午，@拼多多客户服务 官方微博表示：“本期 '砍价免费拿' 活动真实的哦，已经送出 709 万件了。”疑似对上述新闻做出回应。

微博名为 “PDD 法务部高级总监唐江荣”给出具体介绍，称这个活动的本意是为消费者提供免费福利，让每一个用户能公平参与，通过参加砍价免费拿活动，在 24 小时内砍到 0 元的方式免费获得商品。

消费者反映的 “始终差 0.09%”，实际情况是 “已砍 99.1%，还差 0.9%“，因为部分免费砍的商品金额较大，拉少量用户砍掉的金额不足以让百分比变化，会让消费者以为砍价没有变化。

同时在日常活动中还会出现恶意刷单、机器刷单等异常砍价行为，甚至收费帮忙砍价，违背了活动的本意，这些行为影响了游戏的公平性，会导致砍价失败。以上情况影响了用户体验。

拼多多方面称，后续将优化活动规则，更准确识别异常行为，并优化引导方式，让活动体验更好。