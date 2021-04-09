小米 MIX FOLD 限量版礼盒发布：烫金版含三亚威斯汀酒店套餐 + 威斯汀白茶香薰蜡烛

IT之家4月9日消息 此前小米发布了 MIX FOLD 折叠屏手机，4 月 16 日早 10 点全渠道正式开售，12GB+256GB 售价 9999 元，12GB+512GB 售价 10999 元，16GB+512GB 售价 12999 元。

小米手机今天官方宣布，联手万豪国际集团，推出两款 MIX FOLD 限量版礼盒，其中烫金版含：MIX FOLD + 三亚威斯汀酒店套餐 + 威斯汀白茶香薰蜡烛。目前 MIX FOLD 限量版礼盒已登陆京东小魔方，限定抽签！

小米 MIX FOLD 采用内折设计，内屏是一块 8.01 英寸 2K 全面屏，HDR10+，600nit 亮度，支持 Dolby Vision；外屏是一块 6.52 英寸的右上角打孔屏，分辨率为 2520x840，支持 90Hz 刷新率。

IT之家了解到，小米 MIX FOLD 搭载高通骁龙 888 芯片，内置 5020mAh 电池，支持 67W 快充，采用侧边指纹方案，配备超大振幅立体声四扬声器，哈曼卡顿联合调校，尺寸 173×133×7.62mm，重约 317克（陶瓷 332g）。

此外，该机搭载了小米首款专业影像芯片——澎湃C1，专门用于图像处理，拥有自研ISP+自研算法，可实现更精细且更先进的3A处理；并全球首发的液态镜头，8MP 等效 80mm 焦距，支持 30 倍长焦，辅以 108MP 主摄和 13MP 123° 超广角镜头实现三镜四摄。