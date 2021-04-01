小米 11 青春版机身最薄 6.81mm ，比亚迪电子：中框首次采用镁合金工艺

IT之家4月1日消息 小米春季新品发布会上，小米全球首发了小米 11 Pro、小米 11 Ultra、小米 11 青春版、MIX Fold 四款重磅手机新品。

此次春季发布会上，小米发布了专为年轻人设计的小米 11 青春版和备受关注的 MIX Fold。比亚迪电子为这两款手机中框的主力供应商。

IT之家获悉，小米 11 青春版采用双面 2.5D 玻璃设计，配备 6.55 英寸超薄柔性直屏，机身厚度仅 6.81mm，重量 159g，是目前全球最轻薄的 5G 安卓手机。为符合客户轻薄的产品设计，比亚迪电子首次采用镁合金替代传统的铝合金进行加工，极窄中框线条流畅，手感出色，这也是业内首款成功量产的镁合金轻量化 5G 手机。

MIX Fold 号称小米旗舰中的旗舰，代表着小米对前沿科技的探索，以当下最为流行的折叠屏形态回归，中框的加工能力、稳定性也提升到了新高度。

折叠屏手机中框需要两个中框件及一个转轴件高度配合，平面度比普通中框要求高得多。比亚迪电子项目团队从铝材原材料、治具、加工刀具、塑胶粒子等方面进行反复验证。外观验证、性能测试上也下足了功夫，首次采用阳极 + 丝印方案，最终呈现出 MIX Fold 转轴盖上的双色外观及精细的丝印 Logo 字样，搭配纤细干练、握感极佳的中框造型，精细、流畅，细节见真章。

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