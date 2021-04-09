承认稳定性有下降，官方回应小米 11 Ultra/Pro 为何出厂未搭载 MIUI 12.5

IT之家 4 月 9 日消息 近期，小米的 MIUI 负责人在线 ，在小米社区回答一下近期大家关心的问题，包括回答了小米 11 Ultra 为何出厂未搭载 MIUI 12.5？横屏动画相关问题何时会修复？负一屏重新加载问题的原因是什么？

MIUI 金凡回应表示，在此之前，也特别和大家说 : 首先，过去一年我们在稳定性上，确实有做得不足，导致给极其关注我们的你带来了一些使用上的问题，低于大家的期待，还是特别的抱歉。

过去一年是继 MIUI V5 时代后，MIUI 和系统软件最激进的一年，一年进行了两个大版本的研发，在动画、隐私、互联等多方面都进行了巨大的改进，工程量大幅超越了往年。在巨大工程量的同时，我们还要完成安卓 R 大版本的适配 (安卓 R 带来了近年来最大的适配挑战，包括性能、稳定性和三方应用的适配问题等)，此外还有诸多新机全新的硬件平台的研发投入，这些问题综合起来，导致了版本稳定的下降。

所以过去相当一段时间，团队都在全力去做优化和修复，包括针对不同性能的机型的分层适配，虽然我们每一周都看到明显的版本质量上升，但这个过程还是给大家带来了不好的感受，还是特别抱歉。也想请大家了解，版本的稳定我们目前最重视的，也是投入最大的事情，大家在接下来的发版会看到可感知的变化。

最后，其实手机的问题是复杂的，比如功耗，绝大部分是硬件本身功耗，再是驱动和系统底层软件，再是上层 MIUI, 会牵涉到多方多部门，甚至硬件供应商，我们也会持续去拉通推进解决。

在 MIUI 问答中，网友问道：为什么最新的旗舰小米 11 Pro 和 Ultra 没有搭载 12.5? 而且还要等到第二批?

MIUI 方面称，在手机发布前，会提前很久开始生产备货，因此会搭载这些手机生产时最新的 MIUI 稳定版作为厂包，因此小米 11 Pro 与小米 11 Ultra 出厂未搭载 MIUI 12.5 稳定版。同时，MIUI 新版本适配哪些机型，以及每款机型的批次，也不是一个部门能决定的，需要综合考虑各个兄弟部门的适配进度，共同决定适配计划。

IT之家获悉，另外，据透露，MIUI 云备份微信聊天记录功能预计 5 月份上线。