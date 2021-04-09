联想将发布 YOGA Pad Pro 平板，搭载骁龙 870

IT之家4月9日消息 今天，联想官方公布了两款平板，分别为 YOGA Pad Pro 和小新 Pad Plus，预计将在不久后的发布会上与YOGA Duet 二合一笔记本一同发布。

IT之家了解到，上月联想就曾预热一款高端平板，搭载高通骁龙 870 处理器，预计为 YOGA Pad Pro。小新 Pad Plus 的定位稍低，但屏幕尺寸可能会比上代更大。联想新款平板预计将会取代去年发布的联想小新 Pad Pro 和小新 Pad。

去年，联想推出了小新 Pad Pro 平板电脑，搭载了骁龙 730G 处理器，配以 6GB LPDDR4X 内存和 128GB 闪存。屏幕方面，小新 Pad Pro 平板配备了 11.5 英寸 OLED 屏，分辨率为 2560×1600，350nit 亮度，100% P3 色域。音响方面，小新 Pad Pro 平板配备了 4 个 1.5W 的 JBL 认证扬声器，支持杜比全景声。其他方面，小新 Pad Pro 平板采用了电源指纹识别，支持 4096 级触控笔，支持磁吸键盘。小新 Pad 定位稍低，采用 11 英寸的 2K LCD显示屏，搭载了骁龙 662 处理器。