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顺丰跌停，一季度预亏 9 亿至 11 亿元，官方回应投资太快致亏损，CEO 王卫致歉

2021/4/9 20:35:36 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 4 月 9 日消息 4 月 9 日开盘，顺丰控股一字跌停，封单超 33 万手。4 月 8 日晚，顺丰控股发布一季度业绩预告，预计 2021 年一季度归母净利亏损 9 亿元至 11 亿元，去年同期盈利 9.07 亿元。IT之家获悉，顺丰股价从 2 月 18 日最高点 124.7 块一路走低。目前股价为 72.72 元 / 股，最高跌幅近 45%，市值蒸发超 2000 亿元

据中国证券报报道，4 月 9 日，针对一季度业绩预亏 9 亿至 11 亿元，顺丰控股投资者关系总监陈希文表示：“一季度（亏损）不是长期的问题，只是我们投入一下加大了，二季度利润会好起来。不用太担心，基本面没有太大问题。纯粹是业务量太多了，我们也投得太快了，导致（利润）一下就下去了。”

陈希文表示：“运力很多是租用的，价格波动，一下贵了很多，我们始料未及。还有件量变化方面的影响。目前（运输）网络刚性成本比较多，有些件量没有预期多，摊分不均匀。”

今日，顺丰控股召开2020年度股东大会，公司董事长、总经理王卫在回答投资者提问时表达了他的歉意，“首先跟股东做一个道歉，因为我认为第一个季度真的没有经营好。”他坦诚在管理上有疏忽，类似的问题不会出现第二次。

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关键词：顺丰快递

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