全新命名，诺基亚手机诠释 C/G/X 系列：物美价廉，定位中端，优秀坚固

IT之家 4 月 9 日消息 诺基亚手机宣布，从今天开始，我们的智能手机将会采用全新的命名方式。以字母结合两位数字的形式，更清晰地传达产品定位和含义。接下来，我们将会拥有 X、G、C 三大智能手机系列。IT之家获悉，不同的系列有着不同的特色，C 系列是简单好用的入门机，G 系列高端技术普及化，X 系列为最新技术、优秀体验。

下面是诺基亚手机官方介绍：

C 系列 Connection





它物美价廉，帮助全球消费者，轻松入手智能手机。在中国，C 系列更是承担起帮助 3 亿 2G 用户快速升级到 4G 网络的重任。经典手机的价格，就能体验纯净安卓系统的智能手机。同时，我们为它打造 “简单体验”: 一键直达健康码、一键轻松支付 ..... 让繁琐步骤的常用体验，变得简单好用。

G 系列 Good





定位中端的 G 系列，致力于将高端技术普及化，实现均衡体验。全新 Nokia G20，千元价位即可体验。5050mAh 大电池和 4800 万像素影像。

X 系列 Experience





将优秀体验和闻名于世的坚固耐用相结合，成就全新 X 系列。在这里，我们能体验到最新的高通处理器、蔡司光学影像以及更多高尖技术。

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