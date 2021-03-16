报告称苹果 iPhone 12/Pro 5G/4G 速度测试几乎比所有 Android 手机都要慢

IT之家3月16日消息 外媒 9to5 Mac 报道，Opensignal 的一份新报告带来了苹果 iPhone 12 系列 5G 性能与美国 Android 智能手机的对比。在前 25 款最快的 5G 智能手机中，大部分最终由三星制造，虽然 iPhone 12 的 5G 速度比其 4G iPhone 速度猛增了 2.3 倍，但苹果首批 5G iPhone 的整体下载速度却排名垫底，至少落后于 25 款 Android 智能手机。

Opensignal 今天分享了美国各智能手机型号的 5G 性能新报告，三星 Galaxy S21 5G 以 56Mbps 的平均 5G/4G 下载速度夺得冠军。

其中最大的获胜者是三星，占据了前 25 名 5G 性能者的 60%。

TCL 的 Revvl 5G 和 OnePlus 8T + 分别以 49.8Mbps 和 49.3Mbps 的平均速度获得第二名和第三名。LG Velvet 5G 以 37.8Mbps 平均速度排在第 25 位。

iPhone 12 系列在哪里? 毫无疑问，iPhone 12 系列令所有持有者感到失望 , 苹果的第一个 5G 功能的智能手机在整体平均速度落后于他们的 Android 竞争对手。

iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的平均下载速度为 36.9Mbps 和 36.2Mbps，iPhone 12 和 iPhone 12 mini 的平均下载速度分别为 29.6 Mbps 和 32.9Mbps。

Opensignal 指出，由于之前的 iPhone 在使用英特尔而非高通调制解调器，其 4G 速度上落后于 Android 手机，因此 iPhone 12 在美国带来的 5G 相比 4G 的速度提升了 2.3 倍，这比三星、OnePlus 等竞争对手从 4G 跳转到 5G 时差异更大。

IT之家获悉，下图显示，在使用高通调制解调器的 5G 性能方面，苹果能够缩小差距，但它仍然落后于所有的 Android 竞争对手。

由于 iPhone 12 系列和 Android 设备一样使用了高通 5G 调制解调器，甚至在所有机型中都加入了 mmWave 毫米波，外媒表示很好奇为什么 iPhone 12 似乎落后了，于是联系了 Opensignal。

撰写这份报告并领导 Opensignal 分析团队的 Ian Fogg 表示，这可能归结于三星和其他 Android 制造商在射频设计方面领先于苹果，因为调制解调器以外的智能手机组件会影响 5G/4G 性能。例如，三星的 Galaxy S21 是其第三代 5G 智能手机，而 iPhone 12 系列是苹果的第一代。因此，苹果在前端射频设计上可能还需要努力追赶。

最后，报告强调，当 5G 来到 iPad 上时，应该会给用户带来不错的改变。

今天，5G iPhone 12 Pro 机型的平均下载速度比最新的蜂窝式 iPad Pro 机型平均速度快了 36%。有了新的 5G 功能 SoC，未来的 iPad Pro 用户应该会看到至少和 iPhone 12 用户一样快的速度。