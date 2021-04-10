三星回收旧款 Galaxy 智能手机，改造成眼科医疗设备

IT之家 4 月 10 日消息 三星电子周三表示，其将利用旧的 Galaxy 智能手机，将其改造成眼睛护理设备的一部分，用于世界各地服务不足的社区。

作为该公司 Galaxy Upcycling 计划的一部分，使用过的三星智能手机被连接到名为 Eyelike 的手持式眼底相机上，这些相机是使用三星自己的设计制作的。眼底照相机可以拍摄眼睛后部的图像，通常用于帮助评估眼睛的健康状况。

三星表示，Eyelike 相机正提供给低收入地区的卫生工作者。该相机配有一个镜头附件，用于眼底诊断，而智能手机将用于捕捉患者眼睛的图像。

根据三星的说法，这款手机使用人工智能算法，根据图像进行诊断。然后，一个应用会建议适当的治疗方法。该公司表示，该设备可以筛查可能导致失明的疾病，如糖尿病视网膜病变、青光眼和老年黄斑变性。

这家韩国科技巨头补充说，使用 Eyelike，与其他商业仪器相比，提供了更实惠的诊断方法。该公司表示，相机的部分部件也是由可回收材料制成的，并被设计为易于重复使用。

三星与国际防盲机构和韩国延世大学卫生系统医院合作，在越南、印度、摩洛哥和巴布亚新几内亚开展护眼计划。

根据世界卫生组织（WHO）的数据，全球至少有 22 亿人患有某种形式的视力障碍。三星表示，这些病例中近半数是可以预防的，但由于全球各地眼科护理服务的可用性和可负担性存在差距，并非所有病例都能得到治疗。

“全球各地的人们在获得基本医疗保健方面面临障碍，我们看到了一个机会，可以设计出智能、创新的解决方案，重复使用产品，以推动更可持续的实践，并在社区中产生积极影响，”三星移动可持续管理副总裁 Kim Sung-koo 说，“这一计划体现了三星的信念，即技术可以丰富人们的生活，帮助我们为所有人建立一个更加公平和可持续的未来。”

IT之家了解到，三星还计划创造一种基于智能手机的便携式阴道镜，可用于筛查宫颈癌，并改善女性获得医疗保健的机会。