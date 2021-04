IT之家 4 月 10 日消息 爆料者 @nokishita_c 放出了 RF100mm F2.8 L MACRO IS USM 镜头的外观,这款镜头预计将于本月晚些时候发布。

▲ RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM

爆料称,佳能 RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM 微距镜头具备 SA 控制环,最近对焦距离可能为 0.24 米。

目前佳能在售的EF 100 f/2.8L MACRO IS USM 单反镜头售价在 8000元左右,新款 RF 百微价格将会更高。

▲EF 100 f/2.8L MACRO IS USM

IT之家了解到,爆料者 nokishita_c 称佳能最新的产品列表中增加了 RF100mm f2.8 L MACRO IS USM、RF400mm f2.8 L IS USM 和 RF600mm F4 L IS USM 三款镜头,预计将在这个月内发布。