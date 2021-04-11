CITE2021 顺利举行，TCL 华星、深天马、维信诺等携黑科技亮相

IT之家 4 月 11 日消息 第九届中国电子信息博览会（简称 CITE2021）于 4 月 9 日在深圳会展中心举行。此次展会包括 TCL 华星、深天马、维信诺、龙腾光电、柔宇等企业均有参与。

维信诺方面展示了多款柔性 AMOLED 创新成果。据悉，维信诺此次展示的柔性 AMOLED 创新成果包括柔性 AMOLED 动态滑移终端、12.3 英寸柔性 AMOLED 动态卷曲全模组、维信诺 120° 柔性 AMOLED U 型贴合解决方案等 AMOLED 领域前沿技术产品及其应用场景。

TCL 华星则带来了多种全场景全尺寸明星产品，其中包括 8K 超高清电视屏、R1000 极速电竞屏、超级全面屏、柔性屏和多场景应用智慧商显等，例如 TCL 华星自主研发的 NTSC 110% 超高色域 LCD 显示技术的 6.53"110% NTSC 手机屏就很吸睛。

▲超级全面屏

IT之家了解到，天马方面主要展示了一款 21:9 的向外折叠异形全面屏，弯折半径 5mm，分辨率高达 2592×2176（420 PPI），未来主要应用于高端折叠手机。此外，还包括一系列 Micro-LED、Mini LED、屏下摄像头、超低功耗、智能穿戴、车载显示等产品。

龙腾光电则是一堆笔电、手机、智慧车联、智能家居、智慧医疗等产品；柔宇则是 RoKit 柔性产品开发套件、FlexPai 2 折叠屏手机、RoMeeting 智能铭牌，RoWrite 2 智能手写本、柔性车载终端等产品。