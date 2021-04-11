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远程办公之后，亚马逊与摩根大通复工计划凸显写字楼市场不确定性

2021/4/11 9:47:48 来源：新浪科技 作者：- 责编：问舟
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北京时间 4 月 11 日上午消息，据报道，在很多人眼中，科技公司更喜欢远程工作，银行更偏爱现场办公，但亚马逊和摩根大通最近对远程工作的表态却打破了这种固有认知。


亚马逊对员工表示，该公司计划恢复 “办公室中心文化”。就在几天后，摩根大通 CEO 杰米 · 戴蒙（Jamie Dimon）却表示，一些员工可能会继续远程工作一段时间，该行可能只会为 60% 的员工提供工位。

房地产数据和研究公司 Green Street 在研报中表示，如此鲜明的对比凸显出投资者在衡量未来写字楼需求时面临的棘手问题。

虽然美国的写字楼需求可能整体下滑 15%，但分析师认为，当企业面临竞争压力时，不同市场和行业受到的具体影响可能出人意料。

“这些新闻的重点是让我们再次意识到，不同公司的办公室战略可能大相径庭。”Green Street 分析师在研报中写道，“同一行业的不同企业也可能采取截然不同的做法。”

随着越来越多的美国人接种疫苗，企业也计划让员工重返办公室。但在经历了一年多的远程办公后，许多企业仍在评估具体需要向员工开放多少工位。事实上，纽约和旧金山等大城市已然兴起了写字楼转租浪潮。

“人们在后新冠时代对混合办公模式的接受程度，以及办公空间使用方式的变化程度，将会继续成为未来写字楼市场基本面未来面临的最重要问题。”Green Street 说。

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关键词：亚马逊

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