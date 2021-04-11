Win10 任务栏正测试推荐 Edge PWA 应用：支持微软新闻、Office 等

IT之家4月11日消息 外媒 Windows Latest 报道，在最新的 A/B 测试中，微软正在使用 Windows 10 的任务栏推送 YouTube、Facebook、Office 等 Chromium Edge 网页应用。微软新的 Edge 弹出窗口会在安装一般的 Windows 更新后出现，或者当你正常浏览其他应用时出现。

如果你是 Windows 10 版本 2009 版或更新版本，无论你的任务栏上是否有 Edge 浏览器图标，你可能很快就会开始看到一个新的弹窗，鼓励你尝试 Edge 驱动的网页应用。

弹出的通知中写道：“直接进入顶级站点”，微软解释说，它会 “将你最喜欢的网站固定在任务栏上直接快速打开标签”。该功能显然是基于微软 Edge 的任务栏固定向导，该向导功能于去年推出。

▲当 Chrome 为默认浏览器时，Edge 会发出通知

值得注意的是，即使微软 Edge 是默认浏览器，并且你已经将网站固定任务栏上，弹窗也会出现。微软并不是针对使用谷歌 Chrome 和火狐作为默认浏览器的用户。

▲当 Edge 是默认浏览器时，会发出通知

微软最初是在 2020 年开始试验这种提醒，根据外媒自己的测试和从用户那里收到的报告，它似乎正在向更多的设备推出。

弹出提醒的目的是提醒用户来体验新的基于 Chromium Edge 的 Progressive Web Apps 功能。

如果你点击 “尝试”按钮，微软 Edge 的任务栏固定向导就会出现在桌面上，它会要求你固定这些网站。

Facebook

YouTube

维基百科

Reddit

微软新闻 (MSN)

“当你从任务栏启动这些网站时，它们将在 Microsoft Edge 中打开，”微软指出。

IT之家获悉，一旦你把网站固定在任务栏上，微软就会显示其流行的网络应用的推荐，如 Bing 和 Office。

下一个屏幕会劝说你尝试 “推荐浏览器设置”，转而使用最新的 Edge 浏览器，而不是 Chrome 和 Firefox。

“现在，让我们确保你的浏览器设置是你想要的方式。我们建议使用最新的 Microsoft Edge，以提高性能、隐私和生产力。”微软指出。

“你当前的设置”选项默认选择，但你可以点击 “微软推荐的设置”并切换到 Edge 与 Bing 搜索。

如果你通过点击 “X”图标关闭通知后，Windows 10 任务栏不会再错误地使用 Edge PWA 应用。