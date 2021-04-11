三千公里 5G 远程手术，我国医院成功完成帕金森病脑起博器植入

4 月 11 日消息，今天是世界帕金森日，凌至培主任坐在北京的演播室里，依靠 5G 技术，成功操作了海南三亚的这场帕金森病脑起搏器植入手术。

据悉，家住海南省海口市的冯大哥今年 69 岁，他患上帕金森病已经整整 10 年，10 年前冯大哥感觉自己出现了面部僵硬，说话、行走困难等症状，由于手不抖，所以没往帕金森病方面去想，直到近 3 年，症状越来越重，才到医院确诊了帕金森病。

据凌至培主任介绍，但由于冯大哥错过了先期治疗的时间，现在药物治疗对冯大哥的作用已不大，后来冯大哥打听到中国人民解放军总医院所做的脑起博器植入手术能治疗他的病症，几经沟通下，他们决定为冯大哥进行一场通过 5G 网络实施的跨越 3000 公里的手术。

在手术的过程中，三亚的医生和护士完成手术准备工作之后，凌至培主任就在北京接管了手术，通过 5G 信号可以精准的进行马达的旋转，信号的确认等等。最终手术成功完成。

值得一提的是，由于手术创新性的采用了局部麻醉的技术，在脑部手术的过程中，凌至培主任还在手术过程中远程与患者进行了互动。

据了解，5G 技术在广泛应用以来，5G + 医疗被认为是最有价值也最有前景的应用之一，而凌至培主任牵头应用的远程帕金森病脑起博器植入手术是其中的优秀代表案例。

资料显示，帕金森病（Parkinson’s disease，PD）是一种常见的神经系统变性疾病，老年人多见，平均发病年龄为 60 岁左右，40 岁以下起病的青年帕金森病较少见。我国 65 岁以上人群 PD 的患病率大约是 1.7%。大部分帕金森病患者为散发病例，仅有不到 10% 的患者有家族史。帕金森病最主要的病理改变是中脑黑质多巴胺（dopamine, DA）能神经元的变性死亡，由此而引起纹状体 DA 含量显著性减少而致病。导致这一病理改变的确切病因目前仍不清楚，遗传因素、环境因素、年龄老化、氧化应激等均可能参与 PD 多巴胺能神经元的变性死亡过程。2018 年 5 月 11 日，国家卫生健康委员会等 5 部门联合制定了《第一批罕见病目录》，白帕金森病被收录其中。