海外厂商推出 NexXxoS 系列水冷排：最大配备 9 风扇，重 2.27kg

IT之家4月11日消息 据外媒 techpowerup 消息，海外 DIY 水冷配件厂商 Alphacool 今日推出了 NexXxoS 系列新款分体式水冷排，共有 4 个型号。其中最大尺寸的型号可安装 9 颗 120mm 风扇，重达 2.27kg。

该系列水冷排的管路、鳍片均采用纯铜打造，外部有着钢制保护壳。最小的 200mm 长度款式重量为 1.7kg，厚度 8.7cm，可安装 1 颗 200mm 或 180m 直径的风扇。这款产品鳍片密度非常高，有助于提高散热表面积，同时内部结构设计有利于降低气流噪音。这款水冷排售价 84.99 欧元，约合 662 元人民币。

Alphacool NexXxoS 第二款产品为 400mm 长度，鳍片密度为每英寸 12 片，可以安装 2 颗 180 或 200 mm 风扇。这款产品提供 6 个 1/4 螺纹口，用于连接水冷管，还具有一个水冷液加注口。官方表示，该产品可以选择采用被动散热的方式，不安装风扇也可运行。这款水冷排售价 115.99 欧元，约 904 元人民币。

第三款产品型号为 NexXxoS XT45，水冷排长度 32.2cm，宽度 28cm，厚度 4.9cm，采用并联形式。该产品可安装四颗 120 或 140 mm 风扇，同样可以拆卸风扇挡板采用被动散热的方式。该产品售价 89.99 欧元，约合 701 元人民币。

第四款产品 UT60 尺寸为 37.8×36×6.5cm，产品重量达 2.27kg. 这款水冷排可以安装高达 9 个 120mm 风扇，散热能力超过 1000W，可以为两个 RTX 3090 显卡进行散热。

IT之家了解到，这款水冷排同样采用纯铜鳍片以及管路，支持拆卸挡板采用全被动散热的方式。产品售价 137.99 欧元，约合 1075 元人民币。