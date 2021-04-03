为了给 MacBook Pro 散热，国外玩家 DIY 水冷模块：跑分提升明显

IT之家4月3日消息 据外媒 MacRumors 消息，一名海外玩家为了解决旧款 MacBook Pro 的散热问题，亲手 DIY 了一套水冷散热板来帮助笔记本散热。他表示，新冠疫情导致他不得不居家办公，然而这款旧电脑的风扇十分吵闹，影响到了视频会议时的通话质量。此外散热能力受限也导致电脑性能下降，因此便决定 DIY 一套水冷散热装置。

这名用户将三组水冷散热板并联起来，并制作了水管以及水泵等组件，使用从阿里巴巴买到的大型立式水冷散热器，该装置原本用于 ASIC 比特币矿机使用。

此种方案需要将 MacBook 的后盖拆开，并铺设大面积导热垫，全面覆盖热管、固态硬盘、PCH 芯片、电感以及电池等。这名玩家为确保不同位置的导热垫高度相同，在一些位置使用了多层导热垫。

DIY 成功后，散热效果显著提升，现在几乎听不到风扇噪音了。得益于大面积水冷散热器，在运行 6 小时后水温也仅仅从 17~18℃提升到 26℃；开启水冷排的风扇后，水温会降至 23℃。

IT之家了解到，为了便于控制。这名玩家使用树莓派 DIY 了水泵转速控制装置，在 MacBook Pro 系统内可以控制水冷流量。Cinebench R23 跑分显示，散热改造后效果提升明显，多核成绩达到了 3022 分。

除此之外，这名玩家还将搭载苹果 M1 芯片的 MacBook Pro 放到雪地里进行跑分，此时环境温度低至 - 15℃。

结果显示，M1 芯片的笔记本多核跑分成绩达到了 7709 分，有了明显提升。