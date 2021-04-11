北邮孙松林：5G 需要 7 年时间才能成熟，应从产业破局

4 月 11 日消息 在日前举办的 2021 中国（深圳）5G 产业峰会上，北京邮电大学教授、博士生导师孙松林发表演讲表示，我国 5G 产业进展神速，但也面临多方困境。我们需要直面困境，产业应用则是破局的关键点。

截止去年底，我国开通 5G 基站 71.8 万个，占到全球 70%，今年将达到 100 多万个，规模持续扩大。同时，5G 在三个方面遇到困境：资金、能耗、应用。一是资金投入大，后期运营成本极高；二是功耗大，5G 基站功耗是 4G 基站的 1.5 倍到 3 倍，且建设密度大导致整体能耗巨大；三是缺少独特的应用，2019 年 5G 发牌时，业界预期 “主战场”是工业互联网、物联网，但现在来看还不够成熟，偏到了消费互联网。

孙松林对三大问题进行了一一解析。其一，三大运营商 4G 总投资超过 9000 亿元，到目前为止还未收回成本，5G 到目前投资超 2600 亿元，加上后期运营成本，恐怕也收不回成本。我们应该看到，5G 作为 “新基建”中的信息基础设施，是 “新基建”的基建，具有一定的长期性和公益性，其价值考量不应局限于通信业的投资回报。

其二是 5G 作为一项新技术，必然有它的过渡期、成熟期、衰落期、灭亡期。最新的通信技术商用，功耗总是摆在第一位，技术成熟度需要时间打磨，也需要通过用户反馈逐步改进。

其三是产业化的生命周期。华为创始人任正非曾经说过，5G 需要 7 年时间才能成熟。在海外国家，3G、4G 均存在类似规律，国内 4G 赶上 “双创”，大量民间资本投入到移动互联网，加速了 4G 成熟，只用了 3 年时间。5G 要走向成熟，产业界必须拉长时间维度。

理解了 5G 发展当前面临的困境，业界该如何破局？孙松林指出，回顾移动通信发展史，1G 和 2G 解决了移动通话问题，3G 和 4G 解决了移动上网问题。每个单数代，都是划时代的变革。5G 时代将迎来全新的历史使命，赋能各行各业，从为人服务到更多是为 “物”服务。

在 3G 时代，运营商起初的广告宣传是打视频电话，但事实上，第一个火爆的业务是微博，充分利用了人们的碎片化时间。进入 4G 时代，更是迎来了移动互联网浪潮，彻底颠覆了人们的生活方式。5G 正在与人工智能、大数据、区块链等新型技术融合，对产业的颠覆性，将远大于 4G 对消费的颠覆性，工业互联网必然会成为未来价值最大的网络。

孙松林举了 5G 赋能产业的两个例子。一是大视频产业，短视频在 4G 时代已成主流业务，5G 时代将得到持续，4G 网络将是 5G 的重要补充。而 5G 的价值在于超高清视频，如现场直播，上行速率超过 20Mbps；还有裸眼沉浸式视频、VR/AR 等低时延视频类型；交互式、云游戏等对带宽要求非常高的视频类型。

二是工业互联网，工信部此前发布了工业互联网 2.0 版本，将网络赋能工业互联网分为四个层次，不过孙松林认为，工业互联网协议如同 “八国联军”，5G 技术介入是非常困难的，需要一个长期磨合的过程。5G 能够快速介入的是企业层，如建设 5G 企业专网。2020 年德国和日本先后建设了 5G 企业专网，中国目前还在做试点。“这是 5G 的最佳切入点。”孙松林指出。

当前中国大规模建设 5G 网络，遥遥领先世界，业界有不少质疑之声。孙松林对此提出了自己的看法：相同的技术，不同的部署会有不同的效果。在 4G 时代，中国移动互联网应用世界第一，都说 4G 引爆移动互联网，但美、欧、日等国家地区更早部署，却不如中国繁荣。准确地说，是大范围、广覆盖的 4G 引爆了移动互联网。5G 一开始就要大范围、广覆盖部署，也是同样的逻辑，将在与产业的长期融合过程中，产生新的商业形态，推动产业升级和数字化转型。