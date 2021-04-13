阳台：IT之家今晚数据库升级，23 点起暂停互动明早恢复

大家好，

IT之家数据库今晚将进行数据库服务器升级工作，今天 23 点起暂停文章评论互动，明天上午恢复。软媒技术部门会尽量缩短升级时间，给大家带来的不便，深表歉意，并请理解！

另外，有两个大家平日反馈和关注较多的事情，也一并在这里解说一下 ——

1、关于去年底的评论区“降级”事件

去年底，IT之家被多个上级部门联合执法，在原本网站需要关停的情境下，经过积极配合和努力争取，活了下来。但是评论区被勒令关停一个月，圈子关停到整改彻底后才可予以开通。事情的起因是源于一些用户内容出现严重违规。

我们根据主管部门要求，对评论区进行了大幅度的整改，以及根据指令全面落实评论区内容审核机制，平台主体责任不容不得不可有失。也非常抱歉需要对历史评论内容做出清理，我们也真的很心疼让大家失去了那些宝贵的记忆。

事情发生后，鉴于前期对处理结果的不可预测性，因此无法发布任何客观性的预测公告，也因此让很多读者朋友不解，在各应用商店给予我们的 App 大量差评，这点也是我们感到无奈和心酸的，但是也确实抱歉让大家的正常评论受到了影响，也希望大家务必注意自己的言论内容不要违法违规，毕竟遭遇处罚的不仅仅是平台，对发言者自己也带来了可能难以承受的处罚。作为成年人，我们都得为自己的一言一行承担责任，不管是现实世界还是网络空间。

经过两个月的连续高强度开发和团队建设工作，我们根据规范彻底改革了评论区的一些机制，但是不管多好的审核算法和多重审核机制保障，最终还是需要在这里互动的每个人一起维护和建设评论区，也拜托大家了。

评论区直到现在还在进行着升级开发和各项工作，力争让大家恢复到之前的感受和体验，在努力着。

2、关于圈子的开通

圈子的开发改造工作尤为复杂，因为牵扯到图片和链接等内容辨别，同时也对圈子的形式上做了改进，我们计划在 4 月底进行内部测试，5 月上旬对外开放。

适可即止为道，过犹不及为魔。「 Freedom Is Not Free 」，任何一个看似自由的选择，都意味着要为自己的选择承担相应的后果。

再次为给大家带来的诸多不便，深深的致歉！

软媒 - 存在，创造价值。

刺客，软媒 CEO，青岛，辛丑年三月初二。