LG G5 SE：它五年前引起模块化手机热潮，却成为 LG 国行绝唱

模块化手机的尝试没能挽救 LG，LG G5 SE 成为中国市场最后一款手机。

不知道从什么时候起，人们提起机皇的时候已经很少提及国外品牌。索尼像扶不起的阿斗，只有一批死忠粉在支持；三星自从 Note 7 爆炸事件后，在中国市场就元气大伤，至今没恢复；微软的 Lumia 品牌已经宣告失败，如今 HMD 领导下的诺基亚手机，也早已不是当年呼风唤雨的老大哥。

当年还有一个品牌曾在智能手机市场占据一个非常重要的地位，那就是 LG。旗舰定位的 G 系列从第一代开始就口碑销量双丰收，后来的 G2、G3 也都延续前辈的辉煌，同时 LG 还被 Google 相中，代工生产亲儿子 Nexus 系列的三款机型，能被谷歌爸爸看上的可没有小角色。

▲Nexus 5X

不过从 G4 开始，LG 的口碑就开始走下坡路，出现严重的硬件缺陷，后来 G5 的模块化尝试也没有得到很好的市场反馈，中端机型 G5 SE 成为 LG 留给中国市场的最后一款机器。

智能手机时代的大胆创新

LG 的 G 系列前几代机器，其实是有自己一套设计语言的，从正前方看过去，顶部和底部有微微的弧度，不像现在的手机，不是方就是圆。不过 G5 由于加入了模块化设计，对内部空间的利用要更紧密，外形也就变成了更为常规的圆角矩形。当年三星的曲面屏手机已经进行到第二代（S7 Edge），同样是韩国企业、同样是做屏的，LG 也不甘示弱，于是就在顶部加入了一点弧度。

这个做法其实有些奇怪。左右曲面是为了视觉上收窄，还能提升手感；上下曲面其实在全面屏时代才更有用，正面看上去全是屏幕，下面的弧度在做全面屏手势的时候会更顺滑。但只做个上曲面，不仔细看都看不出来，对手感也没帮助。

G5 最大的特色是下巴，左侧有一个小按钮，按下去弹出，下巴是连着电池的，可以换。2016 年智能手机已经很少做可拆卸电池了，LG 对此还是有一些小小的坚持。

这个可更换下巴的设计更重要的作用是更换模块。谷歌最早提出了 Project Ara 的概念，演示非常酷，像玩乐高一样，不过它的概念主要是通过更换模块，提升某个组件的性能。而现在手机的发展早就突破了硬件限制，手机的一体化体验比提升一个组件的性能要重要多了。再加上制造工艺、标准推行等方面的难度，Project Ara 后来被取消了。

拍照模块提升有限

LG 只更换下巴的方案，降低了模块适配的难度，手机的主要组件都与正常手机一样，模块的作用主要是加强。官方提供了两个模块配件，一个是拍照精灵，它有内置电池，把手机电量提升到了 4000mah（手机 2800mAh+ 模块 1200mAh），安装之后手机横握的手感就接近一台照相机，右侧是快速启动相机的按钮，拐角是滚轮，用来控制变焦，上面有 LED 灯，录制按钮，和一个两段式快门。

它能够稍微提升拍照体验，增加了电量，但画质并没有什么变化。以现在的标准看，它没法做到即用即走，只适合出门玩的时候带，或者就在兜里多装个组件，用的时候再换。

HiFi 模块能 DIY 成外置声卡

HiFi 精灵是由世界顶级音响品牌 B&O 设计，里面内置 DAC（数模转换器）+ 放大器，相当于是一个声卡。耳机插到 HiFi 模块的接口上就是 HiFi 模式，插到上面的耳机接口就是普通模式，这个设计有点奇怪，但是没办法，必须保证不装模块的时候也能插耳机使用。

HiFi 精灵盖上盖子后就是一个外置 USB 声卡，上面有 Type-C 接口，即使你没有 G5，也可以连其他安卓手机、iPhone，Windows 和 Mac 电脑使用。更有大佬研究出了将 HiFi 模块主板取出，通过飞线、加外壳的方式，把它魔改成便携式耳放的方法。这个小玩意儿一度成为酷安社区上最火的极客玩物。

▲图片来自：酷安 @涧化轻衣

配件生态未成，下代回归正常造型

按照 LG 的构想，G5 的模块化尝试会开创一个完整的配件生态，也就是 LG Friends。除了上面两个可以直接安装到手机上的配件，官方还提供了全景相机（LG 360 CAM）、VR 眼镜（LG 360 VR）、颈挂耳机（LG Tone Platinum），和一个像球一样的家庭机器人（LG Rolling Bot），他们还想让第三方配件厂商也加入到生态中。

当然，这一切的前提是 G5 能得到市场认可。结果我们也都知道，它失败了。看似神奇的可拆卸下巴实际上是不支持热插拔的，安装过程也没有像广告片里这么顺滑。LG 把电池卡扣做的非常紧，但反复使用就有松动的风险。归根结底，G5 的大胆革命并没有带来预想的结果，下一代 G6 还是乖乖回归了正常造型。

不意外的再见

LG 后来学习三星，实行双旗舰策略，V 系列走更高端路线，推出主副屏，后来就彻底放飞自我，旋转屏、卷轴屏（未正式推出）都来了。然而这些尝试都没有帮助它重回主流，这些脑洞大开的设计，似乎只适合功能机时代。

▲LG Wing

好在我们回忆起 LG 时，还有「一碰你就脸红」的巧克力手机，虽然退出了智能手机市场，LG 还是拥有电视、冰箱、洗衣机等家电产品。这个再见并不突然，说可惜也有点刻意煽情，毕竟「狼来了」的故事已经上演多次，新机陆续在出，但对大多数人来说，它就像消失了一样。我们等的只是那个官宣，怀念的也只是曾经的美好。