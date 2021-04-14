超越特斯拉、连续 8 个月销量霸榜，“神车”五菱宏光 MINIEV 并不神奇

从 2020 年 8 月起，“神车”五菱宏光 MINI EV 就没有走下中国新能源汽车销售冠军的宝座。不管是特斯拉还是比亚迪，都只能屈居五菱宏光之后。

4 月 9 日，乘联会公布的数据显示，3 月新能源乘用车市场批发销量突破万辆的有三家车企，分别是上汽通用五菱、特斯拉中国和比亚迪。但就在表面风光的背后，五菱宏光 MINIEV 存在的问题也无法忽视 —— 在依靠低价获取市场后，随着销量持续增加，安全隐患的风险也在逐步加大。

而据五菱 2020 年财报显示，MINIEV 的月均销量市场占有率达 43%，而全年净利润只有 1.4 亿，相比 2019 年的 16.99 亿下跌幅度超过 90%。

换句话说，MINIEV 是真的好卖，但也真不赚钱……

赚吆喝但不赚钱

五菱给五菱宏光 MINIEV 的定位是“人民的代步车”，偏向于走量的产品。

五菱的品牌与市场总监周钘曾表示，“我们把宏光 MINI 定位为快消品，不只是一台汽车，是时尚潮品、快消品。”

这些定位也意味着五菱宏光 MINIEV 的价格偏低，可靠性相对 A0 级车辆更差。主打“人民的代步车”，自然也是给出人民能接受的价格：起售价 2.88 万元，顶配 3.88 万元。

如此定位与价格，五菱宏光 MINIEV 抢占的也是代步车的市场，甚至在产品配置上与不少三轮代步车都相差无几：没有倒车影像，不支持快充，续航最高 170km，低配版甚至没有安全气囊，内饰简单到丑陋。

但五菱成功的营销还是为这款车赚足了吆喝，MINIEV 也成功破圈。2020 年 7 月的成都车展，面世不久的五菱宏光 MINIEV 联名喜茶展示了几款改装车型，击中了不少女性用户的少女心。

随后，五菱宏光 MINI 又相继出现在西太湖国界音乐节和成都的“CEA 潮流文化展”，汽车与音乐、潮流文化的跨界营销为 MINIEV 拉拢了更多女性用户的注意力。

根据五菱展示的用户画像，在当前保有车主中，年龄处于 20 至 30 岁的消费者占比超过 50%，60 岁以上的老年用户占比仅 9%。在这些用户中，女性车主所占的比例超过了 60%，是绝对的主力消费人群。

基于这些用户画像，五菱更加坚定地主打女性市场。2021 年 3 月，五菱推出了全新宏光 MINIEV 马卡龙车型，时尚款、臻享款两个版本的售价分别为 3.76 万、4.36 万，较前一代车型售价提升了 4800 元。

相应的，车辆的基本安全保障也有所提升 —— 增加了主驾驶安全气囊、倒车影像、LED 日行灯等配置。

据五菱披露的数据，马卡龙配色的车型预定上线 14 天，订单已突破了 3.6 万辆。预订用户中，85 后年轻用户占比高达 86%，其中女性车主占比达到了 65%。

但赚足了吆喝的 MINIEV 却没有为五菱带来真金白银。五菱 2020 年财报显示，2020 年宏光 MINIEV 全年累计销量约 12.77 万辆，月均销量市场占有率达 43%；但五菱的全年净利润只有 1.4 亿，相比 2019 年的 16.99 亿下跌幅度超过 90%。

不仅五菱自己没有赚钱，五菱宏光 MINIEV 供应链上的企业也备受煎熬。低价也意味着低成本，也就是五菱需要在制造端压缩成本，供应链自然也就是看着“吆喝”声势浩大，但亏损却要自己默默承担。

为五菱宏光 MINI 供应机电的供应商曾在深交所关注函的回复中披露，2020 年前三季度，公司就五菱宏光 MINI 的销售额为 1922 万元，占公司营业收入的比例为 0.8%，亏损为 265 万元，侵蚀了公司整体净利润的 1.59%。

乘联会秘书长崔东树在接受新浪科技采访时表示，五菱宏光的售价和成本都比较低，成本也更容易受到干扰，导致五菱宏光的利润更加微薄，高销量带不来高利润。

“神车”不神奇，但惊奇

“我在柳州没有看到很多人买五菱宏光 MINIEV，很多人会选择比它更小的宝骏的一款车型，随便停，充电也很方便，柳州很多城管和交警执勤也都是开的这款车。”柳州一位市民在接受新浪科技采访时表示，在五菱的大本营，五菱宏光 MINIEV 并不如大家所认为的那样广受欢迎。

但那些热衷于上网的年轻人则被五菱宏光成功的营销所吸引，即使自己没有下单购买，也会在群聊中为咨询的车友进行推荐。新浪科技在多个电动车微信群中都经历过，当有人咨询代步电动车的时候，总会有不少人推荐五菱宏光 MINIEV，“价格低，遮风挡雨，好看，尺寸很适合城市代步。”

但走进舆论中心的“神车”，也时常成为争议的焦点。价格低廉的五菱宏光 MINIEV 遭遇事故后的脆弱，让不少消费者开始担心自己的生命安全。

2020 年 9 月，一位五菱宏光 MINI EV 车主称，其家人开着宏光 MINI 去上班，由于道路过于堵塞，后来就被一台同为 MINI 的宝马汽车追尾了，自己的宏光 MINI 则成了吉利和宝马的夹心肉饼，车头与车尾受损严重出现断裂。

最近的一起严重事故则是在 2021 年 2 月 23 日。据秦皇岛交警通报，秦皇岛海港区一辆奥迪牌小轿车与一辆五菱宏光 MINI 相撞，奥迪车上人员有不同程度受伤，而五菱宏光 MINIEV 车身受损非常严重，车上母女经抢救无效死亡。

在最新推出的马卡龙配色的 MINIEV 上，也只有主驾驶配备了安全气囊，其他座位依然没有配备，同时也没有 ESP（电子防滑，可以防止车辆失控，使车保持稳定使车辆防滑以减少交通事故）。

随着五菱宏光 MINIEV 的销量在持续走高，对于五菱来说，也相当于在未来埋下越来越多的隐患。崔东树指出，以五菱宏光 MINIEV 为代表的 A00 级微型车会继续受益于许多城市整治三轮代步车带来的红利，但同样的，也会引发城市道路管理的新问题，比如使用家庭电路充电存在的隐患，消耗紧张的停车位资源以及在有限的安全保障下引发的路权冲突。

低价，无法代表电动车的未来

新能源汽车概念在 2020 年大热，许多传统车企也趁势向新能源化和智能化转型。五菱宏光 MINIEV 则是五菱转型的代表作，也的确在新能源汽车市场占据了一席之地。

但这个模式具有其特殊性和不可复制性，更不可能代表中国新能源智能汽车的未来。

一名资深品牌人士表示，五菱宏光 MINIEV 在五菱的体系下获得成功，与五菱的品牌定位也有一定的关系，五菱主打的就是入门级市场，前有五菱宏光，后有宝骏 730 系列。自然地，五菱宏光 MINIEV 也是切入的新能源汽车的入门市场。

只不过，五菱宏光 MINIEV 的造型和少女系配色吸引了大多数女性用户的喜爱，这与以往的五菱车型是不同的，也一定意义上颠覆了消费者对于五菱品牌的固有印象，但归根到底，五菱主打低价市场的定位是没有改变的。

甚至于，五菱宏光 MINIEV 的销量越高，长远来看对于五菱的品牌越是一种伤害，“高价的新能源车型很难再被消费者接受。”

这与小米在智能手机市场的经历颇为相似。早期以性价比出道，营销被广为称颂的小米手机如今依然在为高端化进行努力。甚至在小米宣布造车后，小米集团董事长兼首席执行官雷军在微博发起针对小米汽车定价的投票，结果，“10 万元以内”获得的票数超过了“15 万以上三个选项”的票数之和。

但对于中国新能源车企来说，只有坚持技术创新才能打开中国智能电动车未来的局面。

2020 年底国务院印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（以下称《规划》）明确提出，要坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。

《规划》提出的愿景是，2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。

《规划》还强调，要提高技术创新能力。坚持整车和零部件并重，强化整车集成技术创新，提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。并将之列为“战略任务”的第一条，足以证明技术创新在中国新能源汽车未来发展的重要程度。

“神车”五菱宏光 MINIEV 销量连续压制特斯拉、比亚迪等车企，在中国新能源汽车的早期发展中，是正常的现象，当然，也不能否认五菱宏光 MINIEV 在普及新能源汽车上的作用。

但从长远来看，放弃低价竞争的策略，持续投入技术研发和产品创新，才能真正帮助中国的智能汽车实现超车，提升中国汽车产业在全球汽车产业链上的地位。