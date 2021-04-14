中国联通的 2020：移动电话用户流失最多，固网宽带用户和营收双增长

4 月 14 日消息 3 月 11 日，中国联通公布了 2020 年财报，这个公布时间较去年同期提前了 2 周左右。我们虽然不能就此断定中国联通有了更强的运营信心，但是事实现实中国联通确实取得了骄人的业绩。2020 年，中国联通干得怎么样呢？这个还需要大家一起仔细分析。

一、移动电话用户流失最多，尤其值得警惕

根据三大运营商公布的月度数据汇总显示，2020 年中国联通移动电话用户流失超过 1200 万户，同时期中国移动净流失超过 800 万户，而中国电信则净增超过 1400 万户。虽然中国联通不是唯一的净流失单位，但是中国联通的用户流失规模最大，这个需要仔细分析流失原因。

从我们的判断看，2020 年在新冠肺炎疫情影响下，宏观经济形势不容乐观，广大二卡甚至多卡用户实施了销户操作。除此之外，4G 资费的持续降价已经 5G 大流量套餐的打折销售，都在一定程度上推动二卡甚至多多卡用户实施销户操作。另外，随着携号转网的深度实施，大量用户从中国联通出走。

至于中国联通有没有主动挤水分，这个问题只有中国联通内部最清楚，至少我们从公开的数据上无法得到这个结论。不管是主动挤水分导致的用户流失，还是其他外部因素导致的被动用户流失，中国联通移动电话用户规模的缩减值得内部警醒，毕竟其移动电话用户规模已经是行业最少了。

二、固网宽带用户和营收双增长，值得大家点赞

三大运营商公开的月报数据显示，截至 2020 年年底，中国联通净增固网宽带用户超过 262 万户，用户总规模超过 8600 万户。虽然中国联通无论是宽带用户净增规模还是总体规模都是三大运营商中最少的，但是相当于中国联通自身来说实现宽带用户净增已经实属不易。

中国联通 2020 年财报显示，固网宽带接入收入同比增长 2.4%，达到人民币 426 亿元，据此推算的用户 ARPU 值大约为 41.3 元 / 月。去年同期公布的 2019 年财报数据显示，中国联通 2019 年宽带营收为 416 亿元，用户 ARPU 值为 41.6 元 / 月。在净增激烈的宽带市场，中国联通实现了价值经营。

当然了除了上面的显著业绩，中国联通在宽带市场需要提升的方面也非常明显，那就是用户规模需要进一步做大。中国联通宽带用户规模增长 1000 万户用时将近 5 年，而这期间中国移动实现了超过 1.5 亿户的增长规模。没有或者缺少用户规模，中国联通只能原地挪动。

三、紧跟行业主流操作，5G 发展并未落后

中国联通公布的财报数据显示，中国联通紧抓时机，将价值经营和服务体验贯穿始终，推动 5G 业务规模发展。2020 年年内，通过与中国电信共建共享，中国联通总体 5G 基站规模累计达到 38 万，历史上首次实现覆盖规模与主导运营商（也就是特指中国移动）基本相当。

除了在 5G 基站建设方面保持了与行业的步伐同步之外，中国联通首次公布的 5G 套餐用户规模也实现了与行业同频共进。数据显示，中国联通的 5G 套餐用户达到 7083 万户，5G 套餐用户渗透率达到 23%，高于行业平均的 20%，市场占有率更是超过 22%，远高于自己行业位次份额。

虽然中国联通在 5G 发展关键指标上保持了与行业的同步，但是中国联通面临的困难和问题也是显而易见的，这就是在网的 5G 终端数量太少，这不但影响了 5G 用户发展质量，而且也给 4G 网络承载造成了较大压力，毕竟中国联通用户使用 4G 终端但是享用 5G 大流量套餐的用户占比过高。

四、资本开支规模过小，影响了发展后劲

中国联通公布的财报显示，2020 年资本开支总额为 676 亿元，低于年初预计的 700 亿元。中国联通 2020 年 5G 资本开支约为 340 亿元，低于年初预计的 350 亿元。虽然依靠与中国电信的共建共享，中国联通超额完成了 2020 年 5G 基站建设开通任务，但是共建共享的效果未来可能会打折扣。

共建共享的效果未来打折的可能性非常大。这个问题也可以从中国电信的财报中得出结论。中国电信公布的 2020 年财报显示，其 5G 资本开支规模最终为 392 亿元，远低于其年初计划的 450 亿元。一边是超额完成建设任务，一边是大幅缩减开支，这里面的会不会有问题，值得后续研究。

实际上，除了在 5G 建设投资上的资金缩减之外，中国联通整体的资本开支规模都进行了大幅缩减。2020 年中国联通资本开支总额为 676 亿元，低于年初预计的 700 亿元。仔细分析这组数据就得出，在其他项目上的开支缩减规模为 14 亿元。考虑到同期 2G 退网，那么中国联通在 4G 和宽带的投资也是缩小的。这势必影响市场发展后劲。

五、净利润虽然大幅增长，但是勒紧裤腰带的痕迹明显

中国联通 2020 年财报显示，报告期内实现服务收入 2758 亿元，同比上升 4.3%；净利润达 125 亿元，同比增长 10.3%。2019 年全年，中国联通实现服务收入 2644 亿元，净利润为 113 亿元。经过计算得知，中国联通 2020 年服务收入增量为 114 亿元，净利润增量为 12 亿元。

我们之所以选择将净利润增长方面的分析放到最后，就是因为中国联通的净利润增量极有可能来源于勒紧裤腰带。仅仅对比资本开支一项，我看就可以得知，2020 年其在资本开支方面的缩减规模就高达 24 亿元。不管中国联通的净利润增量来源于哪里，至少节约开支可以做大净利润规模的。

在经营环境异常复杂的 2020 年，尤其是自年初就开始的新冠肺炎疫情产生了较大负面影响，中国联通能够克服重重困难，取得如此骄人的经营业绩，实属不易。虽然这本身值得大家点赞，但是仔细分析中国联通各种数据情况，大家应该支持中国联通更进一步的深化改革，尤其是将真奖真罚强化执行力的操作持续下去。