联通手机营业厅 App 更名，中国联通 App 正式上线：小紫人蜕变为全新联通中国结

IT之家4月6日消息 4 月 6 日，中国联通手机营业厅 App 正式更名为 “中国联通 App”，并从服务、生活、娱乐、财富等方面进行全面升级，致力于为客户提供更温暖的智慧体验，创造更便捷、更个性化的美好生活。

在服务用户十年之际，中国联通 App 迎来全新形象，原来的小紫人蜕变为全新的联通中国结。焕新 LOGO 由中国古代吉祥图形 “盘长”纹样演变而来，并增添了新科技红和水墨黑元素，在色彩和结构上大胆引入全新理念，彰显中国联通温暖、共创、创新、智慧的品牌形象。

IT之家获悉，除了 LOGO 的全新升级外，中国联通 App 在不断优化和扩展服务内容，从最初的通信助手角色成长为覆盖服务、生活、娱乐、财富等各方面，线上、线下一体化综合类平台，致力于为用户打造舒适、便捷、丰富、实惠的品质生活圈。

中国联通致力于为用户提供高品质的服务体验，打造一体化、差异化的新服务，通过 “超级办”实现线上线下一体化业务办理能力。用户足不出户可享受全新升级的跨域服务；使用持续优化的查交办业务，体验多种复杂业务的线上百分百办理；话费购、游戏加速包、漏话提醒、号码举报等特色服务让生活更加便捷；超多种类 5G 套餐，最新鲜的冬奥看点，最前沿的 5G 资讯，最优质的政企在线新服务，带来一站式服务的全新体验。

以中国联通 App 为线上主要阵地，联通推出了以饭票、影票和购物为主的一系列平台产品，以 “积分兑”“话费购”“立减返现”等多种形式让用户乐享优惠。更有 “超级星期五”主题日活动限时开启。

中国联通为用户提供读书、学习、游戏、影视剧、音乐和旅行等全方位休闲娱乐内容体验。依托大数据数字化运营能力，为用户提供免流、千人千面的娱乐内容，构建高维、高频、高粘性的泛娱乐生态。爆款游戏随心玩，海量文库随时阅，百万曲库随心听，首播大片免流看……

中国联通提供 “金融 + 通信”“一站式”财富服务，提供方便快捷的信贷、理财、保险等服务同时，满足用户通信场景中的各类金融需求，创造用户新福利。话费宝买货币基金不仅能自动交话费，还能实现资产生息，灵活便捷。