印尼叫车外卖新公司 Goto 来了，Gojek 和 Tokopedia 敲定规模 180 亿美元合并

北京时间 4 月 14 日下午消息，据报道，印尼两家最大的互联网公司 Gojek 和 Tokopedia 即将完成 180 亿美元的合并，准备打造一家集叫车服务、食品配送和电子商务为一体的新巨头。知情人士表示，两家公司计划将合并后的业务被命名为 Goto，发音为 “go to”，双方预计最早将于本月完成交易。

Goto 的最高管理团队将由四位最资深的高管组成，其中两位来自 Gojek，两位来自 Tokopedia。知情人士透露，这些人包括 Gojek 的联合首席执行官 Andre Soelistyo 和 Kevin Aluwi，以及 Tokopedia 的首席执行官 William Tanuwijaya 和总裁 Patrick Cao。上述消息人士表示，合并之后，四位高管将共同制定 Goto 的整体战略，并为合并后的公司做出关键决策。

此次提供金融服务的叫车及食品配送公司 Gojek 与主要在线购物网站 Tokopedia 的合并，正值东南亚大型科技公司备受硅谷及华尔街关注之际。本周，新加坡最大的叫车和送餐应用 Grab 表示，计划通过一家特殊目的收购公司在美国完成上市，目前对这家总部位于新加坡的公司的估值约为 396 亿美元。