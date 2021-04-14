TrendForce：预计 2021 年全球服务器出货量增长 5%，ODM 出货攀升

IT之家4月14日消息 TrendForce 集邦咨询今日发布了 2021 年全球服务器市场预测。报告显示，近年全球企业同时面临着快速变化的市场需求，以及新冠疫情的高度不确定性，促使企业对于云端服务的需求于近两年持续增温。其中超大规模资料中心对于服务器的需求占比，于去年第四季达四成以上，今年将有接近 45% 的可能。预期 2021 年全球服务器出货成长率将逾 5%；而 ODM Direct 出货年成长则逾 15%。

集邦咨询预计，ODM 厂商接单量呈现逐季攀升的趋势，预计 2021 年第二季度订单增长幅度将达到 15~18%。此外，服务器品牌厂相较于第一季的淡季，第二季出货季成长率将有望达 20%。

IT之家了解到，尽管目前全球芯片、电子元器件面临着短缺情况，但是集邦咨询获悉，服务器厂商在采购上也转向较为弹性的策略，从单一供应商增加为两至三家的供应模式，避免被断料的危机。TrendForce 集邦咨询认为，目前包含 BMC、PMIC 在内的零部件在供应上均可以满足 server 产线的需求，短期内无显著的断链危机。

中国市场方面，集邦咨询表示 2021 年第一季中国服务器使用量约占全球的 27.2%，这归功于国内电信从业者多数采用浪潮、华为的服务器产品，这两家厂商预计在 2021 年的服务器出货量将继续小幅增长。