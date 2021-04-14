华为企业 BG 今年收入目标 200 亿美元，称 “没有进入支付市场计划”

在日前公布的 2020 年年报中，华为企业 BG 收入 1003 亿元，同比增长 23%，成为华为三大业务板块中增速最快的 BG。

而在华为分析师大会期间，华为企业 BG 副总裁陈帮华在接受媒体采访时表示，华为企业 BG 面临的机会很大，2021 年内部制定了一个挑战性的收入目标：200 亿美元，而 2025 年的目标是达到 500 亿美元。

另外对于华为日前获得第三方支付牌照的消息，华为企业 BG 全球金融业务部总裁曹冲表示，华为没有进入支付市场的计划。华为在金融行业的核心是用技术帮助金融客户进行数字化转型。

企业 BG 2021 年目标：收入冲击 200 亿美元

2020 年，由于消费者业务遭遇的困难，华为三大业务板块的收入结构正在发生新的变化。

具体而言，华为运营商业务基本上保持稳定，收入 3026 亿元，同比增长 0.2%，占比达到了 34%；消费者业务收入 4829 亿元，同比增长 3.3%，占比 54.2%；企业业务收入达到 1003 亿元，增速达到 23%，占比为 11.3%。

虽然企业业务在总营收中的占比最小，但相比运营商业务和消费者业务，企业业务的收入增速是一大亮点。

华为企业 BG 副总裁陈帮华表示，在宏观环境层面，企业 BG 面临的机会很大。无论是国内还是海外，政府还是企业，各行各业在数字化转型方面的投资都在加大；在内部层面，2020 年华为成立了几个重要的业务部，包括交通、金融、政府、能源等。一旦聚焦到关键行业以后，华为在解决方案的打造上就可以更加贴近用户需求。

2020 年华为企业 BG 收入首次突破 1000 亿元，他透露，企业业务在国内市场首次突破了 100 亿美元。而企业业务内部对于 2021 年也制定了一个挑战性的收入目标：全球收入达到 200 亿美元，2025 年要达到 500 亿美元。

按照这个数字，意味着华为企业业务 2021 年收入的增长率要达到 30% 左右。“这个目标非常挑战，我们也非常希望跟我们的伙伴携手一起，真正的把方案做好，这个才有可能。”

就企业业务而言，2020 年中国区收入占比为 2/3。陈帮华预计，未来几年，华为企业业务在中国市场还会保持快速增长。与美国、欧洲、亚太所有区域比，中国各行各业的数字化转型的进程都是最快的。

另外他强调，海外对华为企业业务来说也非常重要。虽然目前华为在海外遭受了疫情、营商环境等方面的挑战，但华为在海外业务方向、资源投入、人力投入方面的策略不会改变，相信海外会继续保持合理的增长。

没有进入支付市场的计划

华为方面提供的数据显示，截至 2020 年底，全球已经有 700 多个城市、253 家世界 500 强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。在分析师大会上，华为也分享了在能源、交通、金融、教育等行业的数字化转型实践。

在能源领域，华为企业 BG 全球能源业务部常务副总裁卢永平表示，能源转型和数字化转型是明确的趋势和方向，数字化的本质是向数据要生产力。未来能源行业将沿着 “一个目标，两个转型，三个助力，四个方向”的路径实现可持续高质量发展，即以净零碳排放为目标，助力全球企业实现能源转型与数字化转型，推动各国能源行业和企业通过两个转型实现 “净零”目标，在全球范围内构建生态合作圈，并推动绿色低碳、科技创新、效率效益、国际合作等四项合作。

在交通领域，华为企业 BG 全球交通业务部全球航空首席数字专家卞家振认为，在后复苏阶段，航空业对数字化转型前所未有地重视，包括健康、安全、盈利和环境可持续性以及乘客期望的提高。通过领先的无线网络、云和机器智能等基础设施，航空业在满足更高需求的同时，也将变得更加绿色环保，这些都将助力 2021 年航空业的复苏。

在金融领域，华为企业 BG 全球金融业务部首席行业专家柳元鑫强调，随着客户和市场的变化，数字化已成为银行转型发展的必然路径。建设边端云协同体系，发挥数据和算法的价值，打造云端训练、边端推理的金融智能服务新模式，将是银行数字化转型的关键。

在教育领域，华为企业 BG 全球政府业务部首席数字化转型官 Edwin Diender 指出，ICT 正在飞速转变教学和学习方式，不断推动终身化、个性化的教育。新型的数字化模式逐渐覆盖教室、实验室和办公室，知识随时随地触手可及。智慧教育的未来已经近在眼前。

值得注意的是，华为日前通过全资入股深圳市讯联智付，正式拥有了第三方支付牌照，这也引发了华为加大布局金融和支付业务的猜测。

华为企业 BG 全球金融业务部总裁曹冲对此表示，华为没有进入支付市场的计划。“我们现在在这个领域，这个事情很多人说了多少年，说华为应该做这件事情，我们核心想做的事情还是围绕技术，深耕技术，把技术用在金融客户的数字化转型，帮它进行数字的赋能，这是我们的核心。”

曹冲认为，金融行业离真正的数字化还有很大的差距，这是华为未来的使命。另外，目前中国 95% 以上的金融行为是通过手机实现，这也是很多海外金融客户所羡慕的，华为接下来将把与国内金融机构和伙伴的经验、技术带到全球。