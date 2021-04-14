华为鸿蒙 OS 开发者日于 4 月 17 日上海举行：组件库、分布式样例、JS/Java 开发 HarmonyOS UI ...

IT之家 4 月 14 日消息 据华为官方发布，HarmonyOS 开发者日将在 4 月 17 日于上海举行。HarmonyOS 开发者日即将为大家呈现一场技术硬核、有趣好玩的开发者盛宴！这里有 HarmonyOS 最新进展，创新案例，分布式 Demo 体验。

华为已经公布了 HarmonyOS 开发者议程安排，包括：HarmonyOS 万物互联时代的操作系统演讲、HarmonyOS Codelabs 开发样例概览、HarmonyOS 元服务的设计与开发解析、HarmonyOS 开发平台与工具、如何使用 JS/Java 开发 HarmonyOS UI、HarmonyOS 组件库使用实践、HarmonyOS 分布式开发样例：带你玩转多设备、华为分布式日历应用开发实践、资深开发者创新分享等等。

4 月 12 日，华为副董事长、轮值董事长徐直军讲解华为整体战略。他表示，2021 年华为将持续打造全场景体验，提高硬件与软件服务能力。鸿蒙系统方面，预计 2021 年将有 1 亿台设备体验鸿蒙操作系统。

目前 HarmonyOS 已吸引到超过 20 家硬件厂商、280 家应用厂商共同参与生态建设。下一步，计划在手机上推出鸿蒙操作系统。

华为消费者业务软件部总裁、AI 与智慧全场景业务部部长王成录表示，鸿蒙系统是不同设备的统一语言。鸿蒙系统是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。王成录表示，今年搭载鸿蒙系统的设备保守目标是 3 亿台。

IT之家了解到，在此前的华为 Mate X2 手机发布会上，华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东表示：“今年 4 月份开始，华为旗舰手机可陆续升级鸿蒙 OS，华为 Mate X2 折叠屏将首批升级。”最新消息称，华为手机用户可以在今年 6 月前升级到鸿蒙 OS 系统，并且是多款型号的升级。