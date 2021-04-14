谷歌 Chrome 90 浏览器正式版更新内容一览：HTTPS 协议、AV1 编解码器、窗口重命名 ...

IT之家4月14日消息 外媒 Windows Latest 报道，谷歌 Chrome 浏览器 90 目前正在逐步向 Windows 10、macOS、Linux 和移动设备上的用户推出多个以消费者为中心的功能和安全改进。Chrome 浏览器 90 也是第一个通过更安全的 HTTPS 协议自动加载所有 URL 的浏览器版本。

在 Chrome 浏览器 89 或更早的版本中，如果你在 Chrome 的地址栏中输入 URL，浏览器会先 ping 网站的 HTTP(非安全)版本，然后再将用户重定向到 HTTPS(安全)版本。安装谷歌 Chrome 的最新更新后，Chrome 浏览器 90 将 ping 网站的 HTTPS 版本，而不是非安全协议。

IT之家获悉，谷歌浏览器已经阻止在 HTTPS 页面上下载通过 HTTP 协议传送的文件。目前，只有谷歌 Chrome 浏览器通过 HTTPS 协自动加载 URL，目前还不清楚这一功能是否也会登陆 Edge 等其他 Chromium 浏览器。

下面是 Chrome 浏览器 90 中新功能介绍

AV1 编解码器

AV1 是一个开源的编解码器，旨在实现不同形式因素和平台的更高质量的视频串流。火狐浏览器已经支持 AV1，谷歌浏览器也在最新的更新中获得了该功能。

除了更好的视频质量，AV1 还可以减少数据使用量，特别是在移动设备（Android 和 iOS）上或当你有一个缓慢的互联网连接时。

AV1 不仅仅是为了提高流媒体质量。理论上，这项功能可以在 Discord 和微软 Teams（Web）等服务上提供更好的压缩效率和屏幕共享。

然而，Chrome 浏览器中的 AV1 支持还不足以提高视觉质量。网站上的内容也需要使用 AV1 编码，而不是 H.264 或其他格式。

窗口重命名

谷歌 Chrome 浏览器将获得一个新的窗口管理功能，使其更容易识别多个浏览器窗口。要访问这个功能，你需要打开 Chrome 的菜单（...），点击 “更多工具”，然后选择 “重命名窗口”。

或者你也可以在浏览器的窗口上点击右键来访问该功能。

Chrome 浏览器 90 会记住你为窗口配置的名称，当你下次打开浏览器或浏览器突然崩溃时，它们会被恢复。

IT之家获悉，这一功能也将来到微软 Edge 浏览器 90 版本上。

Chrome 浏览器 90 的其他改进

WebXR 深度 API 。Chrome 浏览器将在现有的 WebXR 设备 API 基础上获得新的 API，以改善浏览器在 AR 中的体验。使用该 API 和深度缓冲区信息，基于 Chrome 的应用程序将更好地了解用户的环境。

URL 协议设置器 正在启用，以提高标准合规性。

性能叠加 。对于开发者来说，Chrome 浏览器正在获得可选的新覆盖，它将使用 Core Web Vitals 和谷歌推广的其他指标来突出网站的性能。

安全性。Chrome 浏览器现在将阻止连接到端口 554 的 HTTP、HTTPS 或 FTP 服务器，以减轻 NAT Slipstream 2.0 攻击。

如何获得 Chrome 浏览器 90

谷歌表示，Chrome 浏览器 90 正在推出，很可能在未来几天内就可以提供下载。