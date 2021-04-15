蓝色起源 “新谢泼德”号火箭成功发射并顺利回收，很快将进行首次载人飞行

4 月 15 日消息，当地时间周三亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）领导的太空公司蓝色起源再次成功发射“新谢泼德”号火箭，公司称“很快”将进行首次载人飞行。

周三，蓝色起源再次将“新谢泼德”号火箭送至地球亚轨道，成功测试了可重复使用的火箭助推器和能够将人类送至太空边缘并返回的太空舱系统。和前 14 次发射一样，这次测试没有载人，但公司员工在发射前进行了宇航员登船演练。

美国东部时间周三下午 12:49 分，五层楼高的“新谢泼德”号火箭从蓝色起源位于德克萨斯州范霍恩的测试发射场升空。火箭升至距离地面约 105 公里的高空，然后释放了位于火箭助推器顶端的载人太空舱。此次任务中太空舱中并未载人，但携带了名为“天行者人体模型”的测试假人。

“载人舱和助推器的发射和着陆都很漂亮，”蓝色起源宇航员战略总监、任务直播主持人阿丽亚娜・康奈尔 (Ariane Cornell) 说。

与太空舱分离后，“新谢泼德”号火箭助推器返回地面，降落过程中重新点燃搭载的一部 BE-3 发动机，顺利着陆在距离发射台约 3 公里的一块混凝土水泥板上。与此同时，太空舱在太空边缘经历了大约 3 分钟的失重状态，然后在大约 10 分钟后返回地面。太空舱的三部降落伞成功打开，因此下降速度很慢，最终成功着陆。

蓝色起源表示，这次名为 NS-15 的任务是“在进行载人飞行之前，对设备和操作进行验证的步骤。”由四名公司高管组成的团队在发射前预演了一系列发射前程序，其中包括登上“新谢泼德”号火箭发射塔，进入太空舱并关闭舱门，测试与任务控制中心的通信。

随后公司员工离开太空舱，并在起飞前 15 分钟离开发射台。参加此次登船演练的团队成员包括蓝色起源销售副总裁克雷・莫里（Clay Mowry）、法律合规副总裁奥黛丽・鲍尔斯（Audrey Powers）、“新谢泼德”号火箭架构师加里・莱（Gary Lai）和首席财务官苏珊・纳普（Susan Knapp）。

随着“新谢泼德”号火箭近期几次发射的顺利完成，蓝色起源已经逐渐测试了为载人太空飞行量身定制的新设备。蓝色起源的上一次测试任务是今年 1 月份进行的 NS-14 任务，当时升空的太空舱有六个乘客座位，均配备了小屏幕和一键通话按钮。太空舱还升级了“音响和温度调节”功能，并测试“宇航员通信和安全警报系统”。

蓝色起源并未透露进行首次载人飞行的具体时间。该公司发言人表示，首次载人飞行将“很快”进行。蓝色起源成立于 2000 年，原计划在 2020 年底之前首次将人类送往太空边缘，但发射计划一再被推迟。不过蓝色起源似乎并不着急，毕竟该公司的座右铭就是“循序渐进，勇往直前”。