前美国网络安全局局长：加密勒索欺诈事件 “正在失控”

3 月 29 日消息，据国外媒体报道，前美国国土安全部官员 Christopher Krebs 昨天在接受采访时呼吁政府加强对加密货币的监管，称匿名支付是美国人最担心威胁之一。

Krebs 表示：“在我看来，加密货币是允许网络犯罪分子在我们的州和地方机构部署大量勒索软件的唯一促成因素之一。加密货币是匿名支付工具。我认为这就是一般美国人所担心的网络威胁。”

Maher 指出，援引 IBM 的一份报告，已有 1600 所学校遭到勒索软件的攻击，Krebs 补充称，也有 “医院和政府机构遭遇攻击，巴尔的摩市的医院和政府机构曾被攻击两次，亚特兰大、北卡罗莱纳州梅克伦堡县、德克萨斯州的 23 个县以及路易斯安那州的医院和政府机构已被攻击好几次。”

勒索软件欺诈事件的发生概率过去几年一直在上升，这可能导致了加密货币领域的形象问题。最近的一项调查显示，只有 43% 的受访者认为加密货币是一种有效的支付形式，而 2020 年的另一项调查显示，90% 的受访者 “担心”加密货币被用于洗钱。

Krebs 接着警告称，如果不为此付出代价，勒索敲诈者们就会失控。他建议向国家施压，打击针对美国的非法活动，并帮助州和地方政府提高防御能力。Krebs 还提出了一些政策建议，比如投资州和地方的网络防御和教育项目。此前他曾因直言不讳地驳斥选举欺诈阴谋论而被革职。