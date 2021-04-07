说唱歌手 Akon 将在乌干达建设第二个非洲加密城市

4 月 7 日消息，据国外媒体报道，塞内加尔的美国说唱歌手兼商人 Akon 将开始在东非国家乌干达建立另一个加密城市。该国政府已经宣布为该项目分配土地。

据报道，Akon City 将占据约伦敦金融城一半的面积。但在新闻发布会上，Akon 和乌干达政府都没有提供任何关于这个城市的估计成本的信息。然而，阿肯表示，加密城将有助于吸引更多的投资，同时也为乌干达人创造就业机会。Akon City 预计将在 2036 年完工。

除了乌干达，阿肯还斥资 60 亿美元在塞内加尔建造一座更大的加密城市，该项目占地 2000 英亩，约合 3.12 平方英里。这两个未来的城市将利用阿肯基于 Stellar 区块链的加密货币 Akoin(AKN)。

阿肯在新闻发布会上说 : “乌干达有太多我从来不知道的东西。我想让人们了解乌干达是多么美丽，最好的方法就是在这里建立我的城市。”

除了两个非洲国家的加密城市，此前，Akoin 项目还与肯尼亚耗资 20 亿美元的大型医疗科技城 Mwale 合作。将在此全面部署 Akoin，并将用于员工工资，以及日常支付交易。其中，Akoin 团队还推出了 AKN 借记卡，允许持卡人在世界各地的 4000 万在线商户中消费 Akoin。可以说是十分有未来感了。