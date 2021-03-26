印度修改《公司法》：要求企业必须披露加密货币持有情况

3 月 26 日消息，据国外媒体报道，印度公司事务部周四修订了《 2013 年公司法附表三》，要求上市和私营公司披露其持有的加密货币以及其他使用数字货币的活动。

根据公布的公报，从下一个财政年度（4 月 1 日）开始，印度公司必须披露其加密货币交易。这些公司必须披露 “涉及加密货币或虚拟货币的交易损益”、“截至报告日持有的货币金额”以及 “任何人为交易或投资加密货币 / 虚拟货币而提供的存款或预付款”。必须在损益表和资产负债表中报告这些加密交易。

尽管尚未有印度公司透露加密货币投资，但美国和欧洲的许多上市公司都在数字货币上进行了大量投资，这可能促使印度政府制定了此类报告法。

与此同时，尽管人们猜测印度即将全面禁止加密货币，但该国财政部长表示，政府倾向于采用更为精准的方法来处理加密货币。印度央行 (Reserve Bank of India)行长沙克蒂坎塔 • 达斯 (Shaktikanta Das)表示，印度央行和财政部在加密货币问题上持相同观点。

他表示： “央行的数字货币是一回事。在市场上交易的加密货币是另外一回事。印度储备银行和政府都致力于金融稳定。我们已经注意到这些在市场上交易的加密货币的一些问题。”

另外，一些行业内利益相关方警告说在印度全面禁止加密货币是行不通的。