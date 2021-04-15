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英伟达发布 466.11 驱动：修复 Adobe Camera RAW 照片全黑 Bug

2021/4/15 17:59:07 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 4 月 15 日消息 英伟达近日推出了 GeForce 466.11 正式版显卡驱动更新。本次更新最重要的是为游戏《致命躯壳》（Mortal Shell）提供支持，可以开启 RTX 显卡的光追、DLSS 等功能。此外，还修复了一些 Bug。

以下为更新日志：

  • 《致命躯壳》RTX 版现在可以开启 DLSS 功能，在 4K 分辨率下性能提升约 130%。

  • FPS 游戏《无畏契约》支持 NVIDIA Reflex 技术。

  • 为 6 款新品显示器、电视支持 G-SYNC。

  • 修复了游戏《最高指挥官》1、2 版 FPS 帧数过低的问题。

  • 修复了 Adobe Camera RAW 的兼容性 Bug，这会导致在 Adobe Lightroom 软件显示 RAW 照片时，照片为全黑。

  • 修复了《微软飞行模拟 2020》在禁用 GPU 硬件加速时，VR 模式卡顿的问题。

  • 修复了在启动 Windows 系统后，一些显示器可能会显示不正确色彩的 Bug。

IT之家了解到，466.11 正式版显卡驱动更新于 4 月 14 日推出，驱动支持 GTX 800M 系列及以上的移动显卡，GeForce 600 系列及以上桌面显卡。

驱动下载链接：点击打开

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关键词：英伟达驱动

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