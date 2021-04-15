华为 Mate X2 折叠屏冰晶粉明日上午 10:08 全新开售，杭州「想象之境」线下快闪店即将营业

IT之家 4 月 15 日消息 据华为终端官方发布，华为 Mate X2 折叠屏冰晶粉颜色 4 月 16 日上午 10:08 全新开售。华为还宣布，2021 年 4 月 15 日 - 4 月 21 日杭州湖滨步行街「想象之境」线下快闪店即将营业，来体验艺术互动装置、粉蓝打卡空间，还有华为 MateX2 深度体验区，更多精彩内容等你现场打卡！

下面是视频。

2 月 22 日晚，华为正式发布了 Mate X2 全新折叠屏手机。这款手机由此前 Mate Xs 的外折叠模式改为向内折叠，搭载全新的双螺旋水滴铰链，使得屏幕能够弧形收纳，避免硬折叠。Mate X2 搭载 8:7.1 柔性内屏，上覆截止目前业界首发磁控纳米光学膜，降低屏幕反光率。华为 Mate X2 搭载 8GB 内存，其中 256GB 售价 17999 元，512GB 售价 18999 元。

IT之家了解到，华为 Mate X2 搭载 5nm 制程工艺的麒麟 9000 芯片，8 核 CPU 主频最高 3.13GHz。芯片配备 24 核 GPU，图像处理能力显著提升。麒麟 9000 芯片支持 5G 超级上行、5G 载波聚合功能，同时支持 WiFi 6+。

这款手机搭载徕卡四摄，主摄 5000 万超感知摄像头具备 1/1.28 英寸 RYYB 传感器，支持 OIS 防抖；此外还具备 10 倍光学变焦、800 万像素潜望镜摄像头，有着 100 倍数字变焦能力。手机超广角摄像头为 1600 万像素、f/2.2 光圈；3 倍长焦摄像头 1200 万像素，光圈 f/2.4，支持光学防抖。

华为 Mate X2 采用内外双屏设计，均支持 90Hz 高刷新率、DCI-P3 广色域。其中 8 英寸折叠柔性内屏拥有 2480×2200 超高分辨率、412ppi 像素密度。内屏具备磁控纳米光学膜，能够将反射率降低至 1.5% 以下。此外，内屏还具备 180Hz 触控采样率。

手机外屏尺寸为 6.45 英寸，2700×1160 分辨率，像素密度达到了 456 ppi，触控采样率提升至 240Hz。

有了折叠大屏，华为 Mate X2 可以支持一个 App 打开两个窗口，同时对大量 App 进行适配。在用户观看直播时，右侧屏幕可自动展现商品展示页面。针对办公用途，两边窗口可打开两份文档、PPT 同时进行比较和编辑。

IT之家了解到，手机具备上下超薄双扬声器，采用了碳纤维球顶振膜，高音清亮、低频浑厚，同时有着音效算法加成。手机搭载 4500mAh 电池，支持最高 55W 有线快充。

苏宁易购购买：华为 Mate X2