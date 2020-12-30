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佳能曝光 K8C 8K 摄影机，搭载 Super 35mm CMOS

2020/12/30 23:42:30 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月30日消息 佳能近日公布了一段由 TBS 日本放送电视台拍摄的 “世界遗产”宣传视频，展现了佳能的 8K 视频拍摄系统。这一段纪录片采用佳能 Cinema EOS 8K 摄影机（K8C）搭配 8K 转换器（K8B）拍摄，EOS R5 作为备机辅助使用。由于 2021 年预计将召开东京奥运会，因此一些重磅摄影器材将赶在奥运之前发布。

这款摄影机此前已经曝光过。根据此前的信息，佳能 K8C 将搭载佳能自研的 8K Super 35mm CMOS 传感器，使用 EF 卡口，支持记录高达 8K 分辨率，60fps 的视频，且能够输出 8K RAW 影像供外部录制机使用。IT之家了解到，8K 视频的分辨率为 8192&times;4320，约 3500 万像素，相当于 4K 视频的 4 倍信息量。尽管有着强大性能，佳能 K8C 摄影机机身仅重 1.9kg，继承了佳能 C300 系列摄影机的外观以及操控。

在这一段视频中，摄影师讲述了使用佳能这款 8K 相机进行纪录片拍摄的体会，表示佳能的 8K 系统能够提供十分强大易用性，以及良好的暗光质感。视频中还展现了 8K 视频转换器、外录机以及多款佳能的电影镜头。全新设计的镜头将满足 8K 视频超高的分辨率需求。

此外，视频中还展现了8K 分辨率监视器。由佳能 8K 系统拍摄的 “世界遗产”系列纪录片将于 2021 年 1 月 10 日在日本 TBS 电视台播放。

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关键词：佳能摄影机

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