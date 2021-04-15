3899 元，坚果投影发布智慧墙 O1 投影：离墙 27 厘米，可投 80 英寸画面

4 月 15 日晚间消息，坚果投影（JMGO）召开新品发布会，正式推出近距离投影设备坚果智慧墙 O1。这款产品搭载了坚果自研的超近距投影技术，官方介绍，只要放在距离墙面 27 厘米的位置，就能投射出传统投影大小的画面。

坚果投影新品发布会

今年是坚果投影的十年，坚果投影董事长胡震宇表示，坚果 G1 开创了家庭影院的一个全新的品类。而在技术上，坚果投影也拥有多年的积累，本次发布会的新品就攻克了 LED 超近距投影的技术难关。

智慧墙 O1 是坚果投影推出的一个全新品类，这款产品采用了全新的设计，形态和功能方面都有改进。外观设计上，坚果智慧墙 O1 从跑道圆弧汲取灵感，月光银的配色，带来极简的设计风格。

智慧墙 O1 采用超短焦技术

这款产品最大的特点在于能在距离墙面很近的地方进行投影，其投射比（投影距离与画面宽度比）小至 0.25：1，而传统高端投影的投射比一般为 1.2：1。这意味着，用户可以将产品放置在距离墙面 27 厘米的位置，就能投射出 80 英寸的画面。

坚果智慧墙 O1 采用 1920*1080P 分辨率的超近距 LED 光机。据官方介绍，该产品是目前为止画面畸变率最小，覆盖色域最高的超近距 LED 投影产品。坚果表示，他们的专家耗时 12 个月，最终实现减少投射距离的同时，尽可能保证画质不受影响。

由于投射距离变短，用户不用担心在家中走动会遮挡投影，也可以更加自由的摆放家里的家具。另外，它也解决了家里空间不足，难以摆放投影的问题。坚果智慧墙 O1 还配备色温传感器，针对不同颜色的墙面进行色温调整。

可离墙 27 厘米投射 80 英寸画面

坚果智慧墙 O1 采用了 LUNA OS 双模式智能系统，它拥有两个模式：“经典模式”和“陪伴模式”。经典模式下，用户可以观看海量资源，而在陪伴模式下，可以投射展览画面，其中的乐动音律功能，可以在用户播放音乐时，以多种视觉形式实时展示歌词。坚果投影还与新媒体艺术平台 MANA 合作，为居住空间打造艺术画廊。

核心配置方面，坚果智慧墙 O1 搭载联发科技 MT9669 芯片，可实现智能降噪，支持高动态范围呈像与运动补偿。同时，坚果智慧墙 O1 具有墙面色彩校准功能，根据墙面颜色感知、校准画面颜色。由于零感知画面极速矫正技术，该产品可自动调整由于机器摆放问题导致的画面歪斜问题，并重新对焦。

在声音方面，坚果投影与扬声器品牌丹拿合作调音，配备 7W*2 的喇叭组合，760CC 音腔。此外，坚果投影定制了标准、电影、赛事以及音乐四种音效模式，提升用户的临场感。

坚果智慧墙 O1 首发价公布

坚果智慧墙 O1 首发价 3899 元，正式售价 3999 元，4 月 15 日 20 点开启预售，4 月 29 日零点正式发售。

坚果智慧墙 O1 Pro

发布会最后，坚果投影宣布还有一款智慧墙 O1 Pro 投影，与徕卡合作，在光机设计、镜头选型、成像标准制定、图像优化等方面联合优化，提升画质体验。