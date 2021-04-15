吉利极氪 ZEEKR 001 电动车发布：续航最高 712km，28.1 万元起

IT之家 4 月 15 日消息 吉利汽车旗下的纯电动汽车品牌极氪今日正式发布了其首款量产车型 ZEEKR 极氪 001。这款猎装轿跑外观动感，搭载全景天幕顶棚，百公里加速最快 3.8s，超长续航版 NEDC 续航可达 712km。该车补贴后售价 28.1 万元，最高配售价 36 万元。

极氪 001 车身融合了 SUV 与轿车的设计语言，车长 4970mm，轴距高达 3005mm，风阻系数 0.23Cd。这款车具有 50:50 的车身重量分布，提供稳定的操控体验。该车最高配版本搭载全自动空气悬挂，具有 CCD 电磁减震系统，离地间隙 117mm-200mm 可调，方便适应不同路况。

性能方面，这款车搭载高性能永磁双子电驱系统，双电机版本最高车速 200km/h，电机最大扭矩 768N・m，功率最大 400kW。该车具有良好的操控以及刹车性能，百公里速度紧急制动距离 34.5m，刹车系统连续 8 次加速不衰减，麋鹿测试成绩可达 83km/h 的最高速度。

IT之家了解到，极氪 001 轿跑共有三种车型，长续航双电机版具有 526km 的综合续航能力，零百加速 3.8s；超长续航单电机版搭载 100kWh 电池，续航高达 712km，零百加速 6.9s；超长续航双电机版兼顾了加速性能以及续航，还提供了空气悬架、雅马哈高级音响、智能感应自动门等配置，售价 36 万元。