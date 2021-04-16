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微软 Windows Terminal 1.7 正式版发布：设置 UI 成为默认打开方式

2021/4/16 9:12:48 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 4 月 16 日消息 上月初，微软发布了 Windows Terminal 命令行终端工具 1.7 预览版，带来了一堆改进，新增加设置 UI 界面，增强窗口化管理，以及通常的一些错误修复。

今日，微软将 1.7 版本更新带到了正式版，具体更新内容与预览版大致相同。

常规：

  • Windows Terminal 已支持单例模式和远程控制模式；

  • 设置 UI 已成为默认的设置打开方式；

  • 已支持鼠标焦点，鼠标悬停在某个窗格上自动将焦点移动到该窗格；

  • 已支持只读窗口，可防止误操作。

无障碍：

  • 在导航和搜索命令调色板时，Windows Terminal 将为 Narrator/NVDA 显示更多信息。

设置 UI：

  • 从设置中移除 base layer；

  • UI 中的复古光标高度和历史大小框改为合适的高度。

IT之家了解到，Windows Terminal 1.7 正式版的其他变化还包括支持 JSON fragment 扩展，新的 centerOnLaunch 设置使终端总是在屏幕中央启动，新的搜索动作允许用户在下一个和上一个匹配之间搜索，以及一些错误修复。

微软商店安装 Windows Terminal 的用户应该能够自动更新到最新版本。这些更新也可以通过 GitHub 页面手动安装，其中包含了预览版和正在普遍提供的版本。

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关键词：微软WindowsTerminal命令行终端

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