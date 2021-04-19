萤石发布太阳能光伏供电系统：内置 300Wh 电池，耐低温 -20℃

IT之家 4 月 19 日消息 今日萤石太阳能光伏供电系统正式发布。该系统搭载一块 60W 大功率太阳能电池板，内置 300Wh 大容量锂电池，输出电压 12V，额定功率 30W。该产品用于驱动室外云台摄像机等产品，解决布线困扰。

萤石此款产品的大功率太阳能电池板用于为内置锂电池充电，最快 16 小时即可充满电池。为了适应北方冬天以及高寒地区的使用工况，并保护锂电池，该产品内置蓄电池加热保温系统，在低温时可自动启动蓄电池保温功能，防止电池容量下降和容量不可逆损失。

官方表示，在霜冻雨雪天气、边远严寒区域等低温环境下，也可轻松适应，最低使用温度可达 - 20℃。

IT之家了解到，萤石推出的多款户外摄像机、云台摄像机均内置 WiFi 模块或 4G 移动通信网络。这款太阳能光伏供电系统，可以搭配萤石 4G 摄像机使用，既不需要网线，也无需额外电源。在没有阳光的情况先，蓄电池满电 4G 摄像机可持续使用 3.5 天，连续晴天条件下无需更换电池即可长期使用。

萤石此款产品具有 IP65 级别防尘防水标准，支架自带摄像头安装位置，便于搭配使用。

IT之家获悉，萤石暂未公布这款太阳能光伏供电系统的零售价。萤石 4G 摄像机具有 200W 像素传感器，支持 H.265 编码，目前产品零售价 799 元，关注店铺到手价 759 元。