消息称因采用 Mini-LED 显示屏，2021 款 12.9 英寸苹果 iPad Pro 比上代厚 0.5 毫米

IT之家 4 月 20 日消息 据外媒 MacRumors 报道，即将推出的 12.9 英寸 iPad Pro 将比上一代版本更厚，这可能是由于采用了 mini-LED 显示屏。

一位为苹果设备设计配件的消息人士给 MacRumors 发来了一系列照片，照片上有新 iPad Pro 型号的确切尺寸，虽然外媒不能分享图片本身，但称可以分享泄露的尺寸，这与 Mac Otakara 在 2 月份分享的尺寸一致。

12.9 英寸机型的尺寸将达到 280.65 毫米长、215 毫米宽、6.4 毫米厚。除了厚度之外，这些尺寸与当前 iPad Pro 的尺寸差不多，表明该设备的设计将不会有什么变化。

6.4 毫米的厚度比目前 12.9 英寸 iPad Pro 的厚度 5.9 毫米厚了 0.5 毫米。厚度的变化可能是因为加入了 mini-LED 显示屏，这将是 12.9 英寸机型独有的卖点。

此前有传言称，新款 iPad Pro 机型的摄像头镜头将减少突出，摄像头凸起的尺寸也会有一些小变化。设计图显示，摄像头凸起的尺寸将达到 27.67mm×27.67mm，比之前的 27mm×27mm 摄像头凸起略大。

至于 11 英寸的 iPad Pro，其尺寸将基本保持不变，包括厚度。它的尺寸将为 247.6 毫米 ×178.5 毫米 ×5.9 毫米。

不过，与 12.9 英寸机型相比，11 英寸机型摄像头凸起尺寸可能会有更大的变化。目前 11 英寸 iPad Pro 的摄像头凸起尺寸为 26.7 毫米 ×26.7 毫米，但新版的摄像头凸起尺寸可能会更小，为 25.3 毫米 ×25.3 毫米。

这些设计图是由 MacRumors 过去没有合作过的消息来源提供的，但得到的信息与之前的传闻一致。

IT之家了解到，除了这些细微的设计变化和为 12.9 英寸 iPad Pro 引入 mini-LED 显示屏之外，新机型可能会采用 Thunderbolt 连接和更快的 A14X 芯片，后者性能与目前 Mac 产品线中的 M1 芯片相当。苹果将在明天凌晨的“踏春而来”活动上公布新款 iPad Pro 机型。还可能会看到期待已久的 AirTags 的首次亮相，还可能会有其他 iPad 和 iPad mini 新机型，另外苹果还有可能会推出新的 iMac。