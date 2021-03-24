“A14X”芯片现身苹果 iOS 14.5 Beta 5：iPad Pro 2021 有望搭载

IT之家 3 月 24 日消息 此前消息称苹果正在开发新款 iPad Pro，将采用升级版的 “A14X”芯片，而在今天苹果发布的第五个 iOS 14.5 测试版中，已经发现了这款即将到来的芯片的迹象。

根据 9to5Mac 的报道，测试版提到的 GPU 来自一个被称为 “13G”的芯片，这与目前可用的 iOS 设备使用的芯片并不一致。

之前在 iOS 系统中发现的命名方案表明，13G 代表的是 A14X，是 iOS 设备中使用的 A14 Bionic 芯片的升级版。MacRumors 在测试版中也发现直接提到了 A14X GPU，还有一些新的代码名称很可能是未发布的 iPad：J517, J518, J522, 和 J523。

9to5Mac 表示，A14X 基于 T8103 打造，T8103 是 Apple Silicon Mac 中使用的 M1 芯片的代号。彭博社本月早些时候表示，A14X 芯片在速度上将与 M1“不相上下”。

IT之家了解到，预计苹果最快将在 4 月份发布新的 iPad Pro 机型。有传言称，新款平板电脑可能会采用雷电接口、拥有改进的摄像头、更少的扬声器孔，12.9 英寸机型将采用 mini-LED 显示屏。