首例短视频模板侵权案宣判，二被告被判侵权赔偿 6 万元

IT之家 4 月 20 日消息 据杭州互联网法院公众号消息， 4 月 16 日，杭州互联网法院对原告深圳脸萌科技有限公司、北京微播视界科技有限公司与被告杭州某科技有限公司、杭州某创新科技股份有限公司著作权侵权纠纷一案进行宣判，判决二被告立即停止在 Tempo App 中提供涉案短视频模板，赔偿经济损失及合理费用共计 6 万元。

IT之家了解到，2020 年 2 月 27 日，制作人“阿宝”在剪映 App 上发布了“为爱充电”短视频模板，用户可通过替换模板中的可更换素材形成自己的视频。二原告经制作人授权取得相关著作权权利。同年 2 月 28 日，两被告在运营的 Tempo App 上传了被控侵权视频。二原告主张二被告侵害其信息网络传播权、复制权、改编权及汇编权。二被告辩称涉案短视频模板不具有独创性，不构成作品，不应受到著作权保护。

对此，法院解析称， 判定涉案短视频模板“独创性”时的具体考量因素:

首先，是否独立创作完成。涉案短视频模板创作过程中选择了剪映 App 中已有的音乐、贴纸、特效等元素，判断是否独立完成应以该短视频模板与上述元素间是否存在能够被客观识别的差异为条件，本案制作者将上述元素进行选择与编排制作出的短视频模板与既有各个独立的元素存在客观明显的差异，且没有证据证明在发布前存在相似的短视频模板，故应当认定由制作者独立创作完成。

其次，涉案短视频模板具有创作性，具体体现在剧情的安排和画面的组合上，其以“女生节表达爱意”为主题，塑造了女生面对追求从面临选择、内心犹豫、作出决定、开始追求、情感积累、恋爱达成后甜蜜温馨的情感故事。在画面的组合上，以显示为 3 月 7 日 5:20 的苹果手机待机界面为背景，通过在“Player”与“watcher”中的选择体现内心的犹豫以及决定追求的决心。随着苹果充电图标中粉红色爱心充满电池的动画体现爱情的升温，最终在电量满格后，背景图中朦胧的女生以清晰的图形出现，音乐随之高昂，彩虹、爱心、星星散花般迸出布满屏幕，产生类似“烟花爆炸”的特效体现恋爱达成后的幸福甜蜜。由此可见，该短视频模板构成了一个有机统一的视听整体，其中包含了制作者多方面的智力劳动，制作者根据想要表达的思想主题，奠定风格基调，寻找合适的背景音乐、图片，再根据音乐的节奏点搭配不同的贴纸、特效、滤镜、动画等元素，并结合主观需要协调多种元素的排列方式、大小、顺序和持续时间，整个创作过程存在智力创造空间，具有独特的选择、安排与设计，体现了制作者的个性化表达。

涉案短视频模板的展现具备连续动态效果的表现形式，具备摄制在一定介质上，由一系列有伴音或者无伴音的画面组成，并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的特性，故而认定其属于类电作品。

此外，被控侵权短视频模板与涉案短视频模板相比，除可自由替换的两张人物图片外其他不可编辑部分的内容基本相同，而作为可任意替换的人物图片不是该视频模板的核心要素，也并非该短视频模板的独创性所在，因两短视频模板在个性化的选择、设计与排列上相同，应认为两者在整体上构成实质性相似。二被告在其运营的 App 上共同或分别提供被控侵权短视频模板，使得用户可以在其个人选定的时间和地点播放、下载、制作及分享，该行为构成对二原告涉案作品信息网络传播权的侵害。